Fernando Alonso si lancia verso la 1000 Miglia di Sebring, nuovo obiettivo per lo spagnolo prima di Indianapolis

Fernando Alonso è già concentrato sul suo prossimo obiettivo stagionale, la 1000 Miglia di Sebring che andrà in scena tra venerdì 15 e sabato 16 marzo sullo storico tracciato della Florida. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che in stagione ha già vinto la 24 Ore di Daytona, sarà impegnato insieme a Sebastian Buemi e Kazumi Nakajima nella terzultima tappa del Mondiale WEC.

L’asturiano teme molto la durezza del tracciato statunitense e non sottovaluta la durata della gara che si aggirerà attorno alle otto gare. Alonso e i suoi compagni del team Toyota hanno lavorato duramente per farsi trovare pronti per l’appuntamento, tra l’altro lo spagnolo utilizzerà questo evento come tappa di avvicinamento alla 500 Miglia di Indianapolis dove si presenterà per vincere e conquistare così la Tripla Corona.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com