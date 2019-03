F1, Lewis Hamilton: “Quest’anno le squadre di metà classifica si sono avvicinate, lo spettacolo se ne gioverà”

Dopo un Mondiale di Formula Uno 2018 nel quale i primi tre top team (Mercedes, Ferrari e Red Bull) avevano a disposizione un margine di vantaggio quasi imbarazzante su tutto il resto del gruppo (con gare nelle quali il primo “dei terrestri” ha accusato anche due giri di distacco), ci attendiamo una stagione 2019 più o meno simile? Secondo Lewis Hamilton, cinque volte campione del mondo nella massima categoria del motorsport, invece, gli scenari saranno ben diversi, come ha rivelato nel corso di un’intervista al sito Autosport.com. “Iniziamo con il dire che Ferrari e Red Bull saranno sicuramente coinvolte nella lotta per il titolo – esordisce l’inglese, che in questo fine settimana è stato grande protagonista nel paddock della MotoGP in Qatar – ma sono anche sicuro che i team che ci inseguono saranno più vicini rispetto a 12 mesi fa”.

“Non so qualche sarà la quarta forza del campionato – prosegue – ma le distanze si sono ridotte. Un anno fa, all’incirca, avevamo un secondo al giro di margine. Per quanto visto nel test di Barcellona, invece, ora si parla solo di decimi, al massimo mezzo secondo”. Un cambio di orizzonti che il campione in carica spiega in una maniera semplice: “Ovviamente le varie scuderie hanno mosso passi in avanti e sviluppato le monoposto della scorsa annata. Vedremo, però, se saranno in grado di confermarsi anche nel corso della stagione”.

Una preoccupazione in più per “The Hammer”? Assolutamente no, a quanto pare. “Sarà eccitante questa maggiore competizione, e farà bene anche per lo spettacolo. Vedremo gare, per esempio, nelle quali Renault o Force India saranno molto più in alto di quello che si possa pensare. Ma non parlo solo di loro, credo che diversi team potranno essere protagonisti per cui capiremo quale pilota sarà in grado di fare la differenza”.

In chiusura, inevitabilmente, una battuta sul Gran Premio di Australia che si disputerà nel corso del fine settimana. “Non penso che quello che vedremo a Melbourne sarà ciò che si ripeterà nel corso dei venti successi GP. Sarà una gara difficile, non partiamo favoriti, ma inizierà a darci un’idea della prima parte della stagione. Il campionato vero e proprio, poi, parte dopo le prime sei gare”.

