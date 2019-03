F1, Jean Alesi: “L’idea della Ferrari è che vinca Vettel e Leclerc faccia il secondo pilota”

C’è un uomo che è stato protagonista, negli anni bui della Ferrari, della risalita della scuderia di Maranello. Dal 1991 al 1995 Jean Alesi ha cercato di tenere in piedi le sorti della scuderia di Maranello, riuscendo a vincere in Canada proprio nell’ultimo anno della sua avventura in rosso.

Anche dopo la fine della sua avventura da pilota, Alesi è rimasto amatissimo sia nell’ambiente che fuori. Soprattutto, è rimasto molto legato all’ambiente della Ferrari, ed è proprio della Rossa che il francese di origini siciliane ha deciso di parlare a Radio Sportiva. In particolare, si è soffermato su Charles Leclerc: “Non metterà in dubbio il ruolo di prima guida di Vettel, ma saranno certamente molto vicini. Il piano prevede che Vettel vinca e Leclerc finisca secondo, ma la stagione è molto lunga e 21 gare sono tante. Credo che aver ingaggiato un giovane come Leclerc sia di stimolo per un Vettel che si è perso a metà della stagione passata per ragioni che nessuno ha capito“.

Ancora: “A Montmelò abbiamo visto una Ferrari molto competitiva sin dai primi giri, e questo è oro. E’ chiaro che la Mercedes sarà molto forte, però la Ferrari sembra una minaccia molto maggiore dell’anno passato“.

