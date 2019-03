Classifica vittorie Italia Coppa del Mondo sci alpino: Dominik Paris è solo al terzo posto, in testa Alberto Tomba

Un superlativo Dominik Paris coglie la doppietta a Kvitfjell, in Norvegia, e dopo la discesa libera di ieri oggi trionfa nel supergigante, portandosi a quota 14 vittoria in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino, staccando così Kristian Ghedina e portandosi in solitaria al terzo posto della classifica degli italiani più vincenti nella storia.

L’Italia è salita a quota 185 successi: davanti a tutti l’irraggiungibile Alberto Tomba, a quota 50, seguito da Gustavo Thoeni, secondo con 24 vittorie. Ghedina però resta l’italiano più vincente in discesa libera, con 12 successi contro gli 11 di Paris, che ha vinto invece il suo terzo supergigante contro uno solo di Ghedina.

Ecco la graduatoria dei vincitori italiani in Coppa del Mondo di sci alpino:

50 Alberto Tomba (35 SL, 15 GS)

24 Gustavo Thoeni (11 GS, 8 SL, 4 K, 1 P)

14 Dominik Paris (11 DH, 3 SG)

13 Kristian Ghedina (12 DH, 1 SG)

12 Piero Gros (7 GS, 5 SL)

11 Giorgio Rocca (11 SL)

7 Massimiliano Blardone (7 GS)

6 Christof Innerhofer (4 DH, 1 SC, 1 SG)

5 Herbert Plank (5 DH)

3 Richard Pramotton (3 GS)

3 Michael Mair (2 DH, 1 SG)

3 Werner Heel (1 DH, 2 SG)

3 Manfred Moelgg (3 SL)

3 Peter Fill (2 DH, 1 SG)

2 Alessandro Fattori (1 DH, 1SG)

2 Fausto Radici (2 SL)

2 Werner Perathoner (2 SG)

2 Peter Runggaldier (2 SG)

2 Patrick Holzer (1 SG, 1 GS)

2 Rolando Thoeni (2 SL)

2 Davide Simoncelli (2 GS)

2 Giuliano Razzoli (2 SL)

2 Ivano Edalini (1 SL, 1 P)

1 Stefano Anzi (1 DH)

1 Fabrizio Tescari (1 SL)

1 Angelo Weiss (1 SL)

1 Leonardo David (1 SL)

1 Robert Erlacher (1 GS)

1 Franco Bieler (1 GS)

1 Sergio Bergamelli (1 GS)

1 Cristian Deville (1 SL)

1 Matteo Marsaglia (1 SG)

1 Stefano Gross (1 SL)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni Shutterstock.com