Ciclismo, l’operazione di Fabio Aru e i tempi di recupero: quando può tornare in gara? Tutte le tappe del Cavaliere

Fabio Aru si deve operare. Questa è indubbiamente la notizia del giorno nel mondo del ciclismo, il Cavaliere dei Quattro Mori si sottoporrà a un intervento chirurgico dopo che alcuni esami medici hanno evidenziato l’ostruzione dell’arteria iliaca della gamba sinistra: il flusso sanguigno non arriva in maniera corretta, soprattutto quando l’atleta produce il massimo sforzo fisico. Questa problematica potrebbe essere la ragione delle difficoltà riscontrate dall’atleta nel 2018 e durante l’avvio di questa stagione, incominciata tra le altre cose con il ritiro forzato alla Parigi-Nizza.

Il sardo si opererà nei prossimi giorni, poi dovrà rimanere a riposo assoluto per circa un mese e i tempi di recupero sono stimati in tre-quattro mesi. La stagione sembra essere compromessa: sicuramente salterà il Giro d’Italia che era il suo grande obiettivo e anche il Tour de France, la programmazione è ovviamente tutta da riscrivere. Il vincitore della Vuelta di Spagna 2015 potrebbe rientrare proprio in occasione della corsa a tappe in terra iberica che si disputerà dal 24 agosto al 15 settembre? Sarebbe un obiettivo ambizioso anche perché le incognite dopo un’operazione di questo tipo sono davvero molteplici ed è difficile fare delle valutazioni a priori, la riabilitazione di Fabio Aru sarà da seguire passo dopo passo con la speranza che il ciclista si rimetta presto in forma e torni a volare come ci aveva abituato a fare prima dell’ultima problematica stagione.

Foto: Valerio Origo