Calendario MotoGP 2019, le date dei 19 Gran Premi della stagione. Come vederli in tv e streaming

Saranno 19 gli appuntamenti della stagione 2019 della MotoGP. Una nuova lunga cavalcata che prenderà il via in questo fine settimana con il Gran Premio del Qatar di Losail, per concludersi il 17 novembre con il consueto saluto del Gran Premio di Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Marc Marquez continuerà nel suo filotto di vittorie? Valentino Rossi fermerà il tempo e centrerà il suo decimo titolo? Jorge Lorenzo e Maverick Vinales saranno in grado di portare loro in prima persona il titolo in Spagna? Oppure la Ducati con Andrea Dovizioso riuscirà a centrare il titolo tanto agognato?

Lo scopriremo nelle 19 tappe di questo incredibile giro per il mondo. Si inizierà, come detto, domenica in Qatar, per poi passare alla la trasferta americana. Tra fine marzo e metà aprile, infatti, sarà tempo dei GP di Argentina (a Termas de Rio Hondo) e Texas (al Circuit of the Americas di Austin), prima dello sbarco in Europa, dove si rimarrà a lungo.

Si inizierà, infatti, con i classici appuntamenti del GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e del GP di Francia (a Le Mans). Quindi a giugno il calendario porterà il Circus al Mugello per il GP d’Italia, in programma nel weekend del 2 giugno, quindi GP di Catalogna (a Barcellona) e GP di Olanda (ad Assen). Quindici giorni dopo si passerà al Sachsenring per il GP di Germania e, a questo punto, arriva la prima novità importante della stagione.

Rispetto allo scorso campionato, infatti, la pausa estiva si allunga fino a raggiungere la durata di un mese. Dal 7 luglio, infatti, si passerà al 4 agosto con il classico ritorno in pista di Brno per il GP della Repubblica Ceca. Una settimana dopo e sarà subito tempo del GP d’Austria al Red Bull Ring. Il mese di agosto si chiuderà con il GP di Gran Bretagna di Silverstone, sperando che questa volta si riesca a disputare dopo i disastri di un anno fa.

Due tappe nella seconda metà di settembre, con il GP di San Marino di Misano ed il GP di Aragon. Si arriva quindi alla fase clou dell’anno, con ben quattro corse dall’altra parte del mondo tra ottobre e prima settimana di novembre. Un filotto incredibile che scatterà il via con il GP di Thailandia a Buriram, quindi uno dietro l’altro GP del Giappone (a Motegi), GP d’Australia (a Phillip Island) e GP di Malesia (a Sepang) in tre weekend tutti d’un fiato. Ultima tappa, come sempre, il GP di Valencia del 17 novembre che farà calare il sipario sulla stagione 2019.

COME SEGUIRE IL MONDIALE MOTOGP IN TV

Tutte la gare del Mondiale MotoGP saranno trasmesse in tv su SkySport e su TV8 (con dirette e differite in base ai weekend). Tutti gli eventi del Motomondiale si potranno seguire anche in streaming su SkyGO su smartphone, pc e tablet.

OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni appuntamento iridato, per non perdervi nemmeno un istante dello spettacolo della classe regina.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2019

1 QATAR GP Losail International Circuit 10 marzo – Diretta esclusiva SkySport

2 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo 31 marzo – Diretta esclusiva SkySport

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas 14 aprile – Diretta esclusiva SkySport

4 SPANISH GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto 05 maggio – Diretta esclusiva SkySport

5 FRENCH GP Le Mans 19 maggio – Diretta esclusiva SkySport

6 ITALIAN GP Autodromo di Mugello 02 giugno – Diretta SkySport e TV8

7 CATALUNYA GP Circuit de Barcelona-Catalunya 16 giugno – Diretta SkySport e TV8

8 DUTCH GP TT Circuit Assen 30 giugno – Diretta SkySport e Tv8

9 GERMAN GP Sachsenring 07 luglio – Diretta esclusiva SkySport

10 CZECH GP Automotodrom Brno 04 agosto – Diretta esclusiva SkySport

11 AUSTRIAN GP Red Bull Ring – Spielberg 11 agosto – Diretta esclusiva SkySport

12 BRITISH GP Silverstone Circuit 25 agosto – Diretta esclusiva SkySport

13 SAN MARINO GP Misano World Circuit Marco Simoncelli 15 settembre – Diretta SkySport e TV8

14 ARAGON GP MotorLand Aragon 22 settembre – Diretta SkySport e Tv8

15 THAI GP Chang International Circuit 06 ottobre – Diretta esclusiva SkySport

16 JAPANESE GP Twin Ring Motegi 20 ottobre – Diretta esclusiva SkySport

17 AUSTRALIAN GP Phillip Island Circuit 27 ottobre – Diretta esclusiva SkySport

18 MALAYSIAN GP Sepang International Circuit 03 novembre – Diretta esclusiva SkySport

19 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 17 novembre – Diretta SkySport e TV8

