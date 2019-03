Calcio, Europei under 21 2019: vertice a Roma tra tutte le Nazionali

Pochi mesi ad uno degli appuntamenti più importanti per il calcio italiano in questo 2019. Quest’estate si disputerà infatti, nel mese di giugno, tra Bologna, Reggio Emilia, Udine, Trieste e Cesena e a San Marino, la fase finale degli Europei under 21.

Vertice in quel di Roma tra le dodici Federazioni delle Nazionali presenti alla fase finale: ovviamente presente anche l’Italia che è l’organizzatrice della manifestazione. Come scritto dall’ANSA, insieme con le polizie delle nazioni coinvolte, l’Uefa, il Ministero dell’Interno e le Questure delle sedi interessate, sono stati verificati gli avanzamenti dei lavori.

Illustrate anche dalla FIGC alcune attività preparatorie: dalla configurazione degli stadi ai servizi di sicurezza presso hotel e campi di allenamento, dal ticketing al sistema di accredito, fino ai trasporti e ai sistemi di accoglienza e stewarding.

Foto: Dziurek-Shutterstock.com