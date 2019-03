Calcio, Champions League 2019: clamoroso a Madrid, eliminato il Real! Festeggiano Ajax e Tottenham, out il Borussia

Prima serata di verdetti per gli ottavi di finale della Champions League di calcio ed ecco che arriva la grandissima sorpresa: a Madrid il Real viene battuto sonoramente dall’Ajax, che si impone 1-4, ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e passa ai quarti eliminando i campioni in carica. Tutto secondo le attese invece a Dortmund, con il Tottenham che, dopo aver già vinto la gara d’andata, prevale anche fuori casa sul Borussia per 0-1.

REAL MADRID-AJAX 1-4 (AND.: 2-1)

Accade l’imponderabile al Santiago Bernabeu: il Real Madrid, dopo aver vinto 1-2 in trasferta all’andata, crolla in casa sotto i colpi dell’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, cede per 1-4 e viene eliminato. Gli olandesi passano ai quarti grazie alle reti di Ziyech al 7′, di Neres al 18′, di Tadic al 62′ e di Schone al 72′. In mezzo gol del momentaneo 1-3 di Asensio al 70′. In pieno recupero espulso Nacho. Esce così di scena già agli ottavi la formazione che aveva vinto le ultime tre edizioni del massimo torneo continentale per squadre di club.

BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM 0-1 (AND.: 0-3)

Il discorso qualificazione era già stato chiuso a doppia mandata all’andata, quando il Totthenham aveva vinto in casa a Londra per 3-0: questa sera, nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio il Borussia Dortmund cede anche in casa agli inglesi, che vincono per 0-1 grazie ad una rete ad inizio ripresa del solito Kane e legittimano il passaggio ai quarti. Anche gli inglesi avevano passato il girone al secondo posto.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com