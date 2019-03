Beach volley, World Tour 2019 Sydney. Si ferma in finale la folle corsa di Rossi/Carambula ma è un secondo posto da urlo!

È un secondo posto da festeggiare quello ottenuto da Enrico Rossi e Adrian Carambula, battuti 2-0 dai cugini Grimalt/Grimalt nell’atto finale del torneo 3 stelle di Sydney. Gli azzurri non riescono ad esprimere nella partita conclusiva la stessa qualità di gioco espressa nei tre giorni precedenti e il conto delle sette partite precedenti (contro le quattro disputate dagli avversari) tutte vinte, si presenta inesorabile in finale contro la coppia cilena che completa invece un torneo impeccabile, tornando sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour (quarto podio) per la seconda volta sette mesi dopo il trionfo di Tokyo.

Nel set di apertura, dopo un avvio, equilibrato, sul 7-7 arriva il primo break di 3-0 per Grimalt/Grimalt per il 10-7. Gli azzurri non si scompongono, ritrovano il cambio palla e, grazie alla difesa, si riportano in scia agli avversari sul 17-16, prima di subire l’ennesima accelerazione dei cileni che vanno sul 19-16 e vincono 21-18.

La partenza a razzo di Grimalt/Grimalt nel set successivo (4-0 e 8-2) spegne ogni velleità degli azzurri che provano ad abbozzare una rimonta (14-10) ma poi subiscono ancora lo scatto dei clienti che tornano avanti 18-11 e vincono 21-12. Terzo gradino del podio, nel torneo maschile, per Allen/Slick (Usa) che non devono neppure scendere in campo a causa della rinuncia per infortunio dei francesi Krou/Rowlandson.

In campo femminile saranno le statunitensi Flint/Day e le australiane Laird/Palmer, “giustiziere delle azzurre” a giocarsi fra poco la vittoria finale. Terzo posto il monumento del beach volley mondiale, Kerri Walsh Jennings in coppia con Brooke Sweat che nella finale per il bronzo hanno battuto 2-0 (21-19, 21-19) la coppia cinese Wang/Xia. In semifinale Day/Flint avevano superato 2-0 (21-18, 21-16) le cinesi Wang/Xia, mentre Laird/Palmer si erano imposte 2-1 (21-18, 18-21, 15-12) su Walsh Jennings/Sweat.

