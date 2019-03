Beach volley, World Tour 2019 Sydney. Rossi/Carambula in tabellone principale, tutti gli accoppiamenti del main draw

Rossi/Carambula in, Traballi/Zuccarelli out con una buona dose di sfortuna per il sorteggio. La coppia italiana al via delle qualificazioni maschili, all’esordio assoluto come binomio nel World Tour, ha centrato al primo colpo la qualificazione al tabellone principale del torneo 3 Stelle di Sydney, raggiungendo le altre due coppie italiane già inserite nel tabellone principale maschile, Abbiati/Andreatta e Ranghieri/Caminati.

Dopo aver sconfitto al terzo set i neozelandesi Timmers/O’Dea, Rossi/Carambula hanno travolto con un secco 2-0 (21-13, 21-10) i polacchi Pruden/Poznanski al termine di un match a senso unico e hanno centrato l’obiettivo tabellone principale, dove potrebbero anche prendersi qualche soddisfazione, visto che il girone non è impossibile. Gli azzurri nella semifinale dei gironi del tabellone principale affronteranno gli australiani Durant/Schumann, coppia di buon livello, mentre nell’altra semifinale del girone saranno di fronte i cinesi Wu Jiaxin/Ha Likejiang e gli austriaci Winter/Hörl. Due podi a testa (mai in coppia e tutti ottenuti nei tornei di inizio stagione a Shepparton) per i due australiani in World Tour: Durant ha colto un secondo e un terzo posto a Shepparton rispettivamente nel 2017 e 2018 in coppia con Schubert, mentre Schumann, in coppia con McHugh ha vinto il torneo di Shepparton nel 2017 ed ha chiuso al secondo posto quello del 2018. Azzurri in campo alle 0.30.

Marco Caminatii e Alex Ranghieri sono già inseriti nel tabellone principale e affrontano alle 22.50 per la semifinale del girone contro i cinesi Gao/Li. Nell’altra semifinale di fronte i canadesi Nusbaum/Plantinga e i russi Myskiv/Samoday. I cinesi, allenati dall’ex tecnico azzurro Paulao, lo scorso anno hanno vinto il torneo di Sentosa e sono saliti sul terzo gradino del podio ad Anapa e a Jinjiang, confermandosi coppia di punta del movimento cinese.

Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta saranno di scena, invece, alle 0.30 per la semifinale del loro girone contro i thailandesi Surin/Sedtawat, coppia formata da qualche mese, con Sedtawat che vanta già un successo in World Tour nel 2017 a Satun, sulla sabbia di casa, in coppia con Nuttanon. Nell’altra semifinale del girone saranno di fronte i brasiliani George/Thiago e i lituani Rumsevicius/Kadzailis.

In campo femminile niente da fare per Gaia Traballi e Agata Zuccarelli, sconfitte 2-0 (21-13, 21-19) dalle australiane Laird/Palmer, coppia numero due del movimento di casa, nella sfida decisiva per l’ingresso nel tabellone principale. Da salvare il secondo set della coppia azzurra, un po’ sfortunata nel finale, con il successo in rimonta delle padrone di casa. Nel tabellone principale resta solo una coppia italiana, Menegatti/Orsi Toth, che nella semifinale dei gironi affronteranno alle 3.10 le australiane Kendall/Weiler, coppia che ha esordito a Phnom Penh, le cui componenti non sono mai salite sul podio di un torneo World Tour. Nell’altra semifinale del girone saranno di fronte le lettoni Kravcenoka/Lece e le francesi Placette/Richard.

Secondo turno qualificazioni uomini: Kolinske/Evans (Usa)-Hartles/Nicklin (Nzl) 2-0 (21-18, 21-18), Kopp/Burlacu (Can)-Krou/Rowlandson (Fra) 0-2 (16-21, 14-21), Huerta/Menéndez (Esp)-MacNeil/Hoey (Can) 2-1 (21-18, 20-22, 15-12), Prudel/Poznanski (Pol)-Rossi/Carambula (Ita) 0-2 (13-21, 10-21), Winter/Hörl (Aut)-Métral/Haussener (Sui) 2-1 (9-21, 24-22, 18-16), Ikeda/Shiratori (Jpn)-Rumsevicius/Kazdailis (Ltu) 1-2 (12-21, 21-19, 17-19), Erdmann/Betzien (Ger)-Nusbaum/Plantinga (Can) 0-2 (19-21, 22-24), Ferguson/Dickson (Aus)-Brunner/Priddy (Usa) 0-2 (18-21, 14-21)

Semifinali gironi uomini: Pool A: Crabb/Gibb (Usa)-Huerta/Menendez (Esp), Ehlers/Fluggen (Ger)-Tigrito/Charly (Ven). Pool B: Grimalt/Grimalt (Chi)-Burnett/Guehrer (Aus), Kissling/Zandbergen (Sui)-Nolvak/Tiisaar (Est). Pool C: Doherty/Hyden (Usa)-Hasegawa/Takahashi (Jpn), Rudol/Szalankiewicz (Pol)-Bykanov/Hudyakov (Rus). Pool D: Myskiv/Samoday (Rus)-Nusbaum/Plantinga (Can), Caminati/Ranghieri (Ita)-Gao/Li (Chn). Pool E: Allen/Slick (Usa)-Krou/Rowlandson (Fra), Brunner/Priddy (Usa)-Aye/Gauthier-Rat (Fra). Pool F: Thiago/George (Bra)-Kazdailis/Rumsevicius (Ltu), Abbiati/Andreatta (Ita)-Surin/Sedtawat (Tha). Pool G: Basta/Kolaric (Srb)-McHugh/Schubert (Aus), Evans/Kolinske (Usa)-Nuttanon/Adisorn (Tha). Pool H: Durant/Schumann (Aus)-Carambula/Rossi (Ita), Ha/Wu (Chn)-Horl/Winter (Aut).

Secondo turno qualificazioni donne: Wopat/Hochevar (Usa)-Kloda/Ceynowa (Pol) 0-2 (16-21, 21-23), Soria/Carro (Esp)-Arvaniti/Karagkouni (Gre) 0-2 (15-21, 18-21), Brzostek/Wachowicz (Pol)-Pata/Toko (Van) 2-0 (21-15, 24-22), Kirwan/MacDonald (Nzl)-Hasegawa/Futami (Jpn) 0-2 (9-21, 12-21), Lin/Zeng (Chn)-Olivova/Rehackova (Cze) 2-1 (18-21, 21-15, 15-8), Klinke/Ottens (Ger)-Schneider/Körtzinger (Ger) 1-2 (21-19, 18-21, 11-15), Gruszczynska/Gromadowska (Pol)-Harnett/Lapointe (Can) 1-2 (21-14, 19-21, 14-16), Laird/Palmer (Aus)-Zuccarelli/Traballi (Ita)m 2-0 (21-13, 21-19)

Semifinali gironi donne: Pool A: Artacho/Clancy (Aus)-Ceynowa/Kloda (Pol), Chamereau/Jupiter (Fra)-Numwong/Udomchavee (Tha). Pool B: Borger/Sude (Ger)-Laird/Palmer (Aus), Hashimoto/Mizoe (Jpn)-Kubickova/Kvapilova (Cze). Pool C: Bieneck/Schneider (Ger)-Gordon/Marcelle (Can), Hongpak/Radarong (Tha)-Kou/Liu (Tpe). Pool D: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Kendall/Weiler (Aus), Kravcenoka/Lece (Lat)-Placette/Richard (Fra). Pool E: Ishii/Murakami (Jpn)-Harnett/Lapointe (Can), Howard/Reeves (Usa)-Bell/Ngauamo (Aus). Pool F: Sweat/Walsh Jennings (Usa)-Arvaniti/Karagkouni (Gre), Kusano/Nishibori (Jpn)-Lin/Zeng (Chn). Pool G: Day/Flint (Usa)-Kortzinger/Schneider (Ger), Plesiutschnig/Schutzenhofer (Aut)-Futami/Hasegawa (Jpn). Pool H: Wang/Xia (Chn)-Brzostek/Wachowicz (Pol), Wang/Xue (Chn)-Bukovec/Pischke (Can).