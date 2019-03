Beach volley, World Tour 2019 Sydney. Impresa Rossi/Carambula: sono agli ottavi! Abbiati/Andreatta ai sedicesimi, Ranghieri/Caminati: ko fatale sulla strada di Amburgo

Iniziamo dalle buone notizie. L’Italia ha una coppia già qualificata per gli ottavi di finale maschili ed è l’unica partita dalle qualificazioni: Enrico Rossi e Adriuan Carambula confermano il loro ottimo stato di forma (già preannunciato da chi li aveva seguiti negli allenamenti pre-partenza per Sydney) conquistando il quarto successo consecutivo nel torneo australiano che significa vittoria del girone e passaggio al secondo turno ad eliminazione diretta.

La coppia guidata da Marco Solustri ha letteralmente dominato gli austriaci Winter/Horl, coppia non certo di secondo piano nel panorama del torneo 3 Stelle australiano, vincendo la finale del girone con un secco 2-0 (21-15, 21-14) al termine di un match a senso unico esattamente come quello che aveva schiuso le porte del tabellone principale agli italiani contro la coppia polacca Prudel/Poznanski ieri mattina. Rossi/Carambula, a questo punto, si mettono alla finestra e domani nella prima mattinata italiana affronteranno una delle vincenti dei sedicesimi nella sfida che mette in palio l’ingresso ai quarti: niente male come debutto assoluto.

Sfiorano solo l’impresa, invece, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che escono sconfitti 2-1 dalla battaglia infinita contro i lituani Rumsevicius/Kadzailis. La coppia lituana conquista un piccolo vantaggio nel primo set e lo porta fino al 20-18. Gli azzurri annullano quattro palle set e poi si arrendono con il punteggio di 24-22. Si inverte la situazione nel parziale successivo con gli azzurri che partono bene (6-3), si mantengono in vantaggio fino alla volata finale che stavolta premia Abbiati/Andreatta (24-22). Grande equilibrio anche nel tie break che la coppia lituana riesce a fare suo con il punteggio di 15-13. Gli azzurri dovranno passare nella notte italiana dai sedicesimi di finale.

Si ferma, invece, in modo brusco e inatteso, la breve avventura di Alex Ranghieri e Marco Caminati che al torneo di Sydney chiedevano punti pesanti per poter proseguire la rincorsa al posto nei prossimi Mondiali di Amburgo. La 25ma piazza, però, potrebbe costare carissimo alla seconda coppia azzurra a cui ora potrebbe non bastare addirittura un exploit da podio per rientrare nelle coppie qualificate all’appuntamento iridato. Un problema per tutto il movimento che rischia ancora una volta di avere due sole coppie al via (al momento sono qualificate Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth) nel torneo più importante della stagione. Ranghieri/Caminati si sono arresi, nella finale che valeva la conquista dei sedicesimi di finale, ai non irresistibili canadesi Nusbaum/Plantinga con un doppio 21-18. Da ricordare che Alex Ranghieri era rientrato a The Hague affrettando la preparazione dopo l’operazione al ginocchio che lo ha bloccato a marzo dello scorso anno, e ha dovuto allenarsi a singhiozzo dopo il torneo olandese, dunque non era al meglio dal punto di vista fisico e atletico.

Finali primo posto gironi maschili: Crabb/Gibb (Usa)-Ehlers/Fluggen (Ger) 2-0 (21-19, 21-18), Grimalt/Grimalt (Chi)-Nolvak/Tiisaar (Est) 2-0 (25-23, 21-14), Doherty/Hyden (Usa)-Bykanov/Hudyakov (Rus) 2-1 (21-16, 11-21, 15-13), Myskiv/Samoday (Rus)-Gao/Li (Chn) 2-0 (21-19, 25-23), Allen/Slick (Usa)-Brunner/Priddy (Usa) 1-2 (16-21, 21-19, 12-15), Kazdailis/Rumsevicius (Ltu)-Abbiati/Andreatta (Ita), McHugh/Schubert (Aus)-Evans/Kolinske (Usa) 0-2 (23-25, 17-21), Carambula/Rossi (Ita)-Horl/Winter (Aut) 2-0 (21-15, 21-14)

Finali terzo posto gironi maschili: Huerta/Menendez (Esp)-Tigrito/Charly (Ven) 2-1 (21-19, 18-21, 15-13), Burnett/Guehrer (Aus)-Kissling/Zandbergen (Sui) 2-0 (21-11, 21-18), Hasegawa/Takahashi (Jpn)-Rudol/Szalankiewicz (Pol) 2-0 (21-19, 22-20), Caminati/Ranghieri (Ita)-Nusbaum/Plantinga (Can) 0-2 (18-21, 18-21), Krou/Rowlandson (Fra)-Aye/Gauthier-Rat (Fra) 2-1 (17-21, 21-19, 16-14), Thiago/George (Bra)-Surin/Sedtawat (Tha) 2-0 (29-27, 21-16), Nuttanon/Adisorn (Tha)-Basta/Kolaric (Srb) 0-2 (16-21, 14-21), Durant/Schumann (Aus)-Ha/Wu (Chn) 1-2 (15-21, 21-16, 19-21)

Finali primo posto gironi femminili: Artacho/Clancy (Aus)-Chamereau/Jupiter (Fra), Borger/Sude (Ger)-Kubickova/Kvapilova (Cze), Bieneck/Schneider (Ger)-Hongpak/Radarong (Tha), Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Placette/Richard (Fra), Ishii/Murakami (Jpn)-Bell/Ngauamo (Aus), Arvaniti/Karagkouni (Gre)-Lin/Zeng (Chn), Day/Flint (Usa)-Futami/Hasegawa (Jpn), Wang/Xia (Chn)-Wang/Xue (Chn)

Finali terzo posto gironi femminili: Ceynowa/Kloda (Pol)-Numwong/Udomchavee (Tha), Laird/Palmer (Aus)-Hashimoto/Mizoe (Jpn), Gordon/Marcelle (Can)-Kou/Liu (Tpe), Kendall/Weiler (Aus)-Kravcenoka/Lece (Lat), Harnett/Lapointe (Can)-Howard/Reeves (Usa), Sweat/Walsh Jennings (Usa)-Kusano/Take (Jpn), Kortzinger/Schneider (Ger)-Plesiutschnig/Schutzenhofer (Aut), Brzostek/Wachowicz (Pol)-Bukovec/Pischke (Can).

