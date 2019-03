Beach volley, World Tour Sydney 2019: IMPRESA AZZURRA! E’ finale per Rossi/Carambula: travolti Allen/Slick!

Enrico Rossi e Adrian Carambula completano l’opera e riportano l’Italia maschile in finale di un torneo World Tour a un anno dall’ultima finale giocata a Fort Lauderdale da Lupo e Nicolai. Nel torneo 3 Stelle (livello medio, bisogna specificare, mancano una quindicina fra le prime venti coppie al mondo) di Sydney, la coppia azzurra appena formata, al debutto assoluto, centra subito un risultato di altissimo spessore che lancia alla grande questo progetto anomalo, sostenuto da un tecnico di qualità come Marco Solustri.

Rossi/Carambula hanno appena ottenuto il settimo successo consecutivo sulla sabbia australiana vincendo la “sfida del cuore” contro gli statunitensi Allen/Slick. Di cuore perchè Slick per tutta la stagione 2014 è stato compagni di Adrian Carambula nel circuito professionistico statunitense conquistando anche due podi prestigiosi ad Atlantic City e Huntington Beach (uno dei templi del beach americano) assieme all’azzurro.

Non c’è stata storia: gli azzurri hanno vinto senza problemi in due set, dominando il primo parziale con il punteggio di 21-16, partendo con il piede giusto anche nel secondo (12-9) e aumentando il ritmo nel finale, senza mai sbagliare un cambio palla fino al 21-16 bis che significa finalissima, la terza per Carambula, la seconda per Rossi in carriera. Gli azzurri affronteranno alle 4 di domani notte (ora italiana) nella sfida decisiva per la vittoria del torneo i cugini cileni Grimalt/Grimalt, che non hanno speso una goccia di energia per vincere la loro semifinale, visto il ritiro per problemi fisici dei francesi Krou/Rowlandson. Nella notte italiana sono in programma anche le semifinali e le finali del torneo femminile.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIVB