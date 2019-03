Beach volley, World Tour Kg Speu 2019: trionfo russo sulla sabbia cambogiana

Prima vittoria in coppia per i russi Yarzutkin e Sivolap nel torneo 1 Stella di Kg Speu in Cambogia: il duo, testa di serie numero 1, ha dominato il torneo vincendo tutte le partite e battendo in finale i sorprendenti sudafricani Goldschmidt/Williams, che hanno portato per la prima volta l’Africa in finale di un torneo World Tour.

I russi si sono imposti con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18): per Sivolap si tratta del secondo successo nel World Tour (il primo con Velichko un anno e mezzo fa a Qinzhou), per Yarzutkin è il primo in assoluto. Terzo gradino del podio per i danesi Rosager/Brinck che hanno sconfitto 2-1 (21-18, 18-21, 15-10) gli austriaci Kindl/Kopschar.

Semifinali gironi: Pool A: Sivolap/Yarzutkin (Rus)-Sim/Sam (Cam) 2-0 (21-16, 21-18), Rosager/Brinck (Den)-Sramek/Samec (Cze) 2-1 (21-16, 19-21, 15-9). Pool B: Tay/Shen (Sin)-Burik/Satterfield (Usa) 0-2 (14-21, 16-21), Pokeršnik/Plahutnik (Slo)-Shoji/Kurasaka (Jpn) 2-1 (23-25, 21-16, 15-7). Pool C: Wang/Hsieh (Tpe)-Goldschmidt/Williams (Rsa) 0-2 (14-21, 19-21), Murakami/Tsuchiya (Jpn)-Fecteau-Boutin/Reka (Can) 0-2 (22-24, 18-21). Pool D: Borey/Kosal (Cam)-Kindl/Kopschar (Aut) 0-2 (19-21, 5-21), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Liotatis/Chrysostomou (Cyp) 2-0 (21-13, 21-10)

Finali primo posto dei gruppi: Sivolap/Yarzutkin (Rus)-Rosager/Brinck (Den) 2-1 (19-21, 21-17, 15-0 rit.), Burik/Satterfield (Usa)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo) 2-1 (21-15, 18-21, 15-10), Goldschmidt/Williams (Rsa)-Fecteau Boutin/Reka (Can) 0-2 (12-21, 18-21), Kindl/Kopschar (Aut)-Gorbenko/Ivanov (Rus) 0-2 (16-21, 1-1 rit.)

Finali terzo posto dei gruppi: Sim/Sam (Cam)-Sramek/Samec (Cze) 1-2 (21-16, 16-21, 9-15), Tay/Shen (Sin)-Shoji/Kurasaka (Jpn) 0-2 (19-21, 15-21), Wang/Hsieh (Chn)-Murakami/Tsuchiya (Jpn) 1-2 (21-16, 18-21, 6-15), Borey/Kosal (Cam)-Liostatis/Chrysostomou (Cyp) 0-2 (14-21, 17-21).

Ottavi di finale: Sramek/Samec (Cze)-Goldschmidt/Williams (Rsa) 0-2 (17-21, 12-21), Shoji/Kurasaka (Jpn)-Kindl/Kopschar (Aut) 0-2 (rit.), Rosager/Brinck (Den)-Murakami/Tsuchiya (Jpn) 2-0 (21-19, 21-19), Pokeršnik/Plahutnik (Slo)-Liotatis/Chrysostomou (Cyp) 2-0 (21-12, 21-18)

Quarti di finale: Burik/Satterfield (Usa)-Goldschmidt/Williams (Rsa) 0-2 (20-22, 18-21), Kindl/Kopschar (Aut)-Fecteau-Boutin/Reka (Can) 2-1 (12-21, 21-13, 17-15), Gorbenko/Ivanov (Rus)-Rosager/Brinck (Den) 1-2 (17-21, 24-22, 15-17), Pokeršnik/Plahutnik (Sol)-Sivolap/Yarzutkin (Rus) 0-2 (17-21, 14-21).

Semifinali: Goldschmidt/Williams (Rsa)-Kindl/Kopschar (Aut) 2-1 (21-18, 12-21, 15-8), Sivolap/Yarzutkin (Rus)-Rosager/Brinck 2-0 (21-18, 21-19).

Foto: FIVB