Beach volley, World Tour 2019 Doha. Ranghieri/Caminati e Rossi/Carambula vogliono il pass per il tabellone principale

Chi per confermare il grande risultato di Sydney, chi per riscattare la delusione australiana: Rossi/Carambula e Ranghieri/Caminati scendono in campo domani nella mattinata italiana per dare l’assalto alla qualificazione nel tabellone principale del torneo 4 Stelle di Doha. Nel main draw ci sono già Lupo/Nicolai, che tornano in campo sette mesi dopo le finali del World Tour di Amburgo, assieme a tutte le migliori coppie del panorama mondiale, e l’Italia prova ad aumentare il suo contingente.

Ranghieri/Caminati scendono in campo per il primo turno delle qualificazioni domattina alle 7 per affrontare gli svizzeri Zandbergen/Kissling, coppia di discreto livello che vanta lo scorso anno un terzo posto nel torneo 1 Stella di Manila, unico podio della carriera. In caso di vittoria gli azzurri sarebbero attesi da una prova durissima contro i brasiliani Ricardo/Alvaro Filho: il primo un monumento del beach volley mondiale, 56 tornei vinti, 120 podi su 258 tornei disputati in carriera nel World Tour, il secondo ha all’attivo tre successi nel World Tour, l’ultimo dei quali nel 2017 a Fort Lauderdale. Insomma, un banco di prova durissimo per chi supererà il primo turno delle qualificazioni.

Meno duro appare, almeno sulla carta, il “girone” che attende Rossi/Carambula, reduci dal secondo posto di Sydney. Gli azzurri saranno in campo alle 10 contro gli ucraini Gordieiev/Popov, coppia che ha come miglior risultato in carriera il quinto posto ottenuto a ottobre scorso a Qinzhou e che per anni è stata assidua frequentatrice dei tornei Satellite Cev. In caso di vittoria, gli azzurri affronterebbero nella sfida decisiva la vincente della sfida tra i turchi Giginoglu/Gogtepe e i giapponesi Murakami/Tsuchiya.

Primo turno qualificazione uomini: Grimalt/Grimalt (Chi)-Bye, Tigrito/Charly (Ven)-Ehlers/Flüggen (Ger), Wu Jiaxin/Ha Likejiangm (Chn)-Sekerci/Urlu (Tur), Kunert/Müllner (Aut)-Kolinske/Evans (Usa), Beeler/Krattiger (Sui)-Pokeršnik/Plahutnik (Slo), Kazdailis/Rumsevicius (Ltu)-Rudol/Szalankiewicz (Pol), Gao/Li (Chn)-Aye/Gauthier-Rat (Fra), Sato/Taira (Jpn)-Budinger/Patterson (Usa), Ricardo/Álvaro Filho (Bra)-Bye, Ranghieri/Caminati (Ita)-Zandbergen/Kissling (Sui), Rossi/Carambula (Ita)-Gordieiev/Popov (Ukr), Murakami/Tsuchiya (Jpn)-Giginoglu/Gögtepe (Tur), Varenhorst/van de Velde (Ned)-Samoilovs/Gabdullins (Lat), Zhou/Li Zhuoxin (Chn)-Durant/Schumann (Aus), Tiisaar/Nõlvak (Est)-Winter/Hörl (Aut), Bye-Saxton/O’Gorman (Can)