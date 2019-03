Basket, Eurolega 2018-2019: Milano si ferma a Mosca. Il CSKA batte un’Olimpia da 95 punti

Non bastano 95 punti segnati all’Olimpia Milano per espugnare Mosca. Dopo cinque vittorie consecutive, la squadra di Pianigiani cade 101-95 contro il CSKA al termine di una partita che ha sempre visto i padroni di casa avanti nel punteggio. Milano paga una serata negativa a rimbalzo, con i russi che dominano sotto i tabelloni, trascinati da un Othello Hunter da 19 punti e 7 rimbalzi (6 dei quali offensivi). Per Milano i migliori marcatori sono Nemanja Nedovic e Vladimir Micov (4/8 ai liberi), che segnano entrambi 16 punti, mentre Mike James si ferma a 13 punti, con uno score migliorato nel finale.

Il primo canestro della partita è di Nunnally. Milano, però, fatica a rimbalzo ad inizio partita e Hunter inchioda al ferro il pareggio (6-6). Brooks trova una bella tripla, ma arriva l’immediata risposta di De Colo. Con un clamoroso gioco da quattro punti Mike James porta nuovamente avanti l’Olimpia sul +3 (15-18). L’Olimpia ha un buon inizio da tre punti e anche Nedovic segna la tripla del 21-17. Il CSKA, però, piazza un parziale di 8-0, chiuso dal comodo appoggio di Higgins. Alla prima sirena i padroni di casa sono avanti 27-24.

Bolomboy firma il +5, ma Nunnally nuovamente riporta sotto di un punto gli ospiti (29-28). Il CSKA trova punti a sorpresa da parte di Bolomboy e i russi scappano sul +8 (37-29). La squadra di Itoudis è infuocata dall’arco (7/8 all’intervallo) e con la tripla dall’angolo il Chacho Rodriguez firma il +10. Milano prova a restare attaccata, ma Higgins la punisce ancora dall’arco. Nel finale di quarto Micov sbaglia una tripla importante dall’angolo, ma poi segna in contropiede il sottomano che vale il -8 all’intervallo (51-43).

Si rientra dagli spogliatoi e segna subito un ottimo Burns. Milano va sul -5 con uno scatenato Vlado Micov (54-49). Il CSKA, però, risponde immediatamente con un break da 6-0 con anche il gioco da tre punti di Clyburn. L’Olimpia fatica terribilmente in difesa, lascia troppo spazio ai russi e De Colo con una comoda penetrazione mette il +11 (64-53). Milano non riesce proprio a reagire e Kurbanov dall’arco firma il +13 (74-61). Nel finale Nunnally accorcia e si entra nell’ultimo quarto con i russi avanti 76-66.

Il CSKA inizia benissimo l’ultima frazione e sfrutta le incertezze difensive di Milano. Hunter prende il diciassettesimo rimbalzo offensivo per i russi e appoggia al vetro il +17 (84-67). Sembra ormai finita, ma l’Olimpia ha comunque la forza di credere ancora in una rimonta clamorosa. Si accende Nedovic e le sue triple portano addirittura Milano sul -7 (91-84) con anche la palla in mano. Purtroppo Jerrells sbaglia il tiro del -5 e dall’altra parte Higgins punisce la difesa milanese. Il sipario cala sullo 0/2 di Micov dalla lunetta e alla fine Milano si arrende 101-95.

Di seguito il tabellino della partita

CSKA MOSCA – ARMANI EXCHANGE MILANO 101-95 (27-24, 24-19, 25-23, 25-29)

Cska: De Colo 14, Bolomboy 9, Peters, Ukhov, Antonov, Rodriguez 6, Clyburn 16, Higgins 18, Hackett 4, Kurbanov 7, Hines 8, Hunter 19

Milano: Della Valle, James 13, Micov 16, Tarczewski 7, Nedovic 16, Kuzminskas 8, Cinciarini, Nunnally 13, Burns 2, Brooks 14, Jerrells 3, Omic 3

Credit: Ciamillo