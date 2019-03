Atletica: tante novità dalla IAAF. Cancellata la 50 km di marcia dopo Tokyo 2020

Arrivata la decisione definitiva: la 50 km di marcia non sarà più nel programma olimpico e mondiale per quanto riguarda l’atletica. La gara più lunga del programma, che spesso e volentieri ha esaltato i colori italiani (tre ori olimpici per il Bel Paese) scompare definitivamente dopo i Giochi di Tokyo 2020: oggi l’ufficialità arrivata da un consiglio della Federazione Internazionale, la IAAF. Una scelta che comunque farà discutere a lungo: in tanti tra gli atleti e addetti ai lavori si erano già espressi contrariamente.

L’obiettivo è quello di rendere più televisiva la disciplina, per garantirle un futuro: nella grandi rassegne (Olimpiadi, Mondiali ed Europei) ci saranno due gare maschili e femminili (diventano la 10 o la 20 km e la 30 o 35 km). Molto più apprezzabile è la decisione di testare delle solette elettroniche per aumentare al massimo l’oggettività delle penalità.

Altre novità. Cambia la Diamond League dal 2020: dodici appuntamenti più una finale unica, la cui durata scenderà da 120 a 90 minuti. Diminuiranno ovviamente le specialità in programma: da trentadue a ventiquattro (dodici maschili, altrettante femminili), gare di corsa che arriveranno al massimo a 3000 metri.

Confermata la sentenza sulla Russia: dopo lo scandalo doping di Stato i russi rimarranno sospesi, così come dal novembre 2015.

Foto: Petr Toman / Shutterstock.com