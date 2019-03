Atletica, Olimpiadi Tokyo 2020: definiti i criteri di qualificazione, conterà il ranking mondiale

La IAAF ha definitivamente approvato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Doha (Qatar) il Consiglio della Federazione Internazionale di atletica leggera ha varato il nuovo regolamento per ottenere i pass a cinque cerchi: per la prima volta nella storia non ci saranno solo i minimi ma si utilizzerà il nuovissimo World Ranking.

Gli atleti dovranno dunque essere tra i migliori delle proprie specialità (è definito un numero di posti a disposizione per ogni evento) e per essere in graduatoria bisognerà ovviamente ottenere dei piazzamenti negli eventi internazionali e nazionali in programma tra il 1° maggio 2019 e il 29 giugno 2020 (per 50 km di marcia e Maratona si va dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2020). In base ai risultati ottenuti in ogni gara e alla prestazione si ottengono dei punti che, sommati, definiranno le varie classifiche (sono previste delle complesse tabelle per l’assegnazione dei punti). Gli atleti che non saranno in classifica potranno qualificarsi ai Giochi realizzando dei minimi ma sono davvero molto esigenti (sembrano destinati a big che magari non hanno potuto gareggiare molto a causa di un infortunio).

OLIMPIADI TOKYO 2020: CRITERI QUALIFICAZIONE ATLETICA

POSTI A DISPOSIZIONE:

100 metri: 56

200 metri: 56

400 metri: 48

800 metri: 48

1500 metri: 45

5000 metri: 42

10000 metri: 27

110/100 metri ostacoli: 40

400 metri ostacoli: 40

3000 metri siepi: 45

salto in alto: 32

salto con l’asta: 32

salto in lungo: 32

salto triplo: 32

getto del peso: 32

tiro del giavellotto: 32

lancio del martello: 32

lancio del disco: 32

eptathlon/decathlon: 24

20 km di marcia: 60

50 km di marcia (solo maschile): 60

Maratona: 80

Staffette (4×100, 4×400, 4×400 mista): si qualificano le prime 8 dei Mondiali di Tokyo, gli altri otto posti verranno assegnati in base al ranking

CLICCA QUI PER TUTTI I MINIMI E IL REGOLAMENTO COMPLETO

Foto: FIDAL/Colombo