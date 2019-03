Atletica, Europei Indoor 2019: Gianmarco Tamberi non brilla ma vola in finale, domani caccia alle medaglie

Gianmarco Tamberi si è qualificato alla finale del salto in alto agli Europei Indoor 2019 di atletica leggera. La punta di diamante della nostra spedizione non ha strabiliato nel turno eliminatorio ma quanto fatto è stato più che sufficiente per garantirsi il diritto di tornare in pedana e di dare la caccia alle medaglie. Il ribattezzato Halfshave, che si è presentato a Glasgow forte della miglior prestazione europea stagionale (2.32 saltato agli Assoluti di Ancona), ha superato 2.16 e 2.21 al primo tentativo mentre è stata necessaria la seconda prova per avere ragione di 2.25. A punto punto l’asticella è stata portata a 2.28 ma il marchigiano ha commesso tre nulli che comunque non hanno compromesso il passaggio del turno.

Il già Campione del Mondo indoor e Campione d’Europa outdoor ci dormirà sopra e domani si presenterà più battagliero che mai per inseguire una medaglia che sembra essere assolutamente alla sua portata. Il migliore della mattinata è stato il tedesco Mateusz Przybylko, Campione d’Europa all’aperto che si è trovato con le spalle al muro a quota 2.25 ma ne è uscito con grande classe e poi è stato l’unico a superare 2.28. Non falliscono l’ucraino Andrii Protsenko e il polacco Sylwester Bednarek (entrambi 2.25 alla prima), avanzano anche il britannico Chris Baker, il tedesco Falk Wendrich, il bulgaro Tihomir Ivanov e il greco Konstadinos Baniotis che hanno superato 2.25 alla seconda. Eliminato a sorpresa il bielorusso Maksim Nedasekau, argento a Berlino l’anno scorso.

Foto: FIDAL/Colombo