Atletica, Coppa Europa lanci 2019: Italia seconda al maschile. Sara Zabarino vince nel giavellotto, terzo Fraresso

A Samorin (Slovacchia) si è conclusa la Coppa Europa di lanci. L’Italia ha terminato al secondo posto con la squadre maschile a soli otto punti dalla Polonia (4263 contro 4255, terza l’Ucraina a 4191) mentre la formazione femminile si è fermata in ottava piazza (trionfo della Germania davanti a Bielorussia e Polonia).

Sono arrivate delle prestazioni importanti da parte degli azzurri. La 19enne Sara Zabarino ha scagliato il giavellotto a 58.62 metri: miglior prestazione italiana under 23, quarta azzurra di sempre e vittoria nella gara di categoria. Mauro Fraresso ha conquistato il terzo posto nel giavellotto con 75.00 metri, peccato per un nullo in occasione del primo tentativo dove si era aggirato attorno agli 80 metri nella gara vinta dallo sloveno Matija Kranic (76.17). Sottotono gli altri italiani impegnati: Roberto Bertolini nono nel giavellotto (72.31), Marco Lingua dodicesimo nel martello (72.28, gara vinta dal francese Quentin Bigot con 78.14), Chiara Rosa tredicesima nel peso (15.91 metri alla 51esima presenza in azzurro, vince la svedese Fanny Roos con 18.44), Giulia Andreutti 19esima nel disco (50.03)

Foto: FIDAL/Colombo