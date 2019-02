Volley femminile, Champions League 2019. Novara sbanca Lodz e resta a punteggio pieno

Quinta partita e quinta vittoria nel girone preliminare di Champions League per l’Igor Gorgonzola Novara che vince una partita senza storia sul campo del Lodz e consolida il suo primo posto nel girone di Champions League, già acquisito dopo quattro giornate. Le piemontesi non concedono sconti alle polacche e chiudono in poco più di un’ora la pratica vincendo un match a senso unico con un secco 3-0.

Barbolini schiera la formazione tipo, con la sola Piccinini in campo e Bartsch in panchina e Novara domina in tutti i fondamentali, dal servizio (nove ace contro i tre delle padrone di casa) all’attacco, con un eloquente 48% che certifica la scarsa resistenza opposta dalle avversarie, che hanno subito tanto anche a muro.

Novara mette subito le cose in chiaro e parte forte nel primo set (8-5). Nella parte centrale le piemontesi prendono il largo guidate da Egonu (19 punti per lei in tre set) e Plak (14 punti per l’olandese) e volano sul 17-11. L’unico momento emozionante del set è sul 20-13 per le ospiti con le polacche che rimontano fino al 20-18 ma la Igor Gorgonzola riparte e vince il set 25-19 con un break di 6-1.

La partita vera finisce qui perché in avvio di secondo set con la battuta Novara manda in tilt il Budowlani Lodz e vola sul 16-5. Non c’è storia nella seconda parte del parziale con le ospiti che si impongono 25-16. Ancora meno equilibrio nel terzo set con Novara che scatta avanti 16-6, Lodz che non oppone più alcuna resistenza e per le piemontesi è un gioco da ragazzi imporsi con il punteggio di 25-11.

Foto: Valerio Origo