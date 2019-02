Volley, Challenge Cup 2019: Monza strepitosa, i brianzoli stendono il Kamnik e festeggiano la semifinale

Monza sbriga la pratica Kamnik con un netto 3-0 (27-25; 25-18; 25-23) e si qualifica alle semifinali della Challenge Cup 2019 di volley maschile: i brianzoli, che avevano vinto l’incontro d’andata per 3-1, hanno surclassato la compagine slovena a domicilio e sono così tra le migliori quattro squadre della terza competizione continentale per importanza. I ragazzi di Fabio Soli, alla loro prima esperienza in Europa, non hanno avuto alcun problema contro il sestetto guidato da Ales Hribar: l’unico momento di incertezza è arrivato nel primo set vinto soltanto ai vantaggi, poi negli altri due parziali gli ospiti hanno pigiato sull’acceleratore nella parte conclusiva e hanno così chiuso i conti in proprio favore. Ora i rossoblù se la dovranno vedere contro la vincente del derby portoghese tra Fonte Bastardo Azores e SC Portugal Lisbona.

Spiccano gli 11 muri di squadra, nessun giocatore in doppia cifra ma perché a qualificazione ottenuta (dopo aver vinto i primi due set) è stato attuato un ampio turnover in vista dei prossimi impegni di campionato (Monza è in piena lotta per un posto nei playoff scudetto). Spiccano l’opposto Paul Buchegger (9 punti), il martello Donovan Dzavoronok (8, 2 muri) e il centrale Viktor Yosifov (9, 2 stampatone). In campo nei primi due set anche il palleggiatore Santiago Orduna, il capitano Thomas Berretta al centro (4 punti, 2 muri), l’altro schiacciatore Oleg Plotnytskyi (5) e il libero Marco Rizzo.

Foto: Valerio Origo