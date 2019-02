Volley, Challenge Cup 2019: Monza si fa rimontare dal Lisbona e perde la semifinale d’andata al tie-break

Monza ha perso la semifinale d’andata della Challenge Cup 2019 di volley maschile, i brianzoli si sono dovuti arrendere contro il Lisbona per 3-2 (24-26; 12-25; 25-22; 25-22; 15-8) di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e ora la strada verso l’atto conclusivo della terza competizione continentale per importanza è tutta in salita: bisognerà vincere per 3-0 o 3-1 in Portogallo, oppure al tie-break aggiudicandosi poi il golden set di spareggio.

I brianzoli, che inseguono l’atto conclusivo da giocare poi contro la vincente di Belgorod-Poitiers, si erano portati comodamente sul 2-0 e sembravano essersi lanciati verso un rapido successo ma nel finale di terzo set qualcosa si è inceppato e a quel punto gli ospiti hanno cambiato l’inerzia dell’incontro imponendosi dopo 149 minuti di battaglia.

I ragazzi di coach Soli non sono riusciti a festeggiare nonostante i 13 muri di squadra e l’ottima prestazione di Donovan Dzavoronok (22 punti, 4 muri) e Amir Ghafour (19), da sottolineare anche la doppia cifra raggiunta da Iacopo Botto (14) e Viktor Yosifov (11). Dall’altra parte della rete gli ingressi di Leonel Marshall (14) e Angel Dennis Diaz (19) dopo il secondo set hanno stravolto l’incontro.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo