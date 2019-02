VIDEO Liverpool-Bayern 0-0, Highlights e sintesi Champions League. Che battaglia ad Anfield!

Reti inviolate ad Anfield nella gara d’andata degli ottavi di finale della Champions League tra Liverpool e Bayern Monaco: resta così tutto aperto in vista della gara di ritorno prevista a marzo in Germania. Di seguito i video con le immagini più suggestive della gara giocata in Inghilterra.

GLI HIGHLIGHTS DI LIVERPOOL-BAYERN 0-0





Foto: bestino / Shutterstock.com