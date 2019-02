VIDEO Bruttissimo scontro tra Scavone e Beretta in Lecce-Ascoli, il giocatore cade a terra a peso morto: interrotta la partita

Un terribile scontro di gioco ha portato all’interruzione di Lecce-Ascoli, anticipo della Serie B. Il centrocampista dei pugliesi è infatti svenuto in seguito a uno scontro con Beretta subito dopo il fischio d’inizio. Il giocatore non è andato in arresto cardiaco e ha ripreso conoscenza dopo essere stato trasportato in ospedale. L’atleta ha rimediato una botta alla tempia ed è ricaduto sul terreno di gioco a corpo morto. L’arbitro ha subito deciso di interrompere l’incontro per permettere i soccorsi del caso e il match non è più ripreso visto che non sussistevano le condizioni per proseguire: si recupererà in data da destinare. Scavone è stato sottoposto a una TAC ma fortunatamente il pericolo sembra essere stato scongiurato. Di seguito il VIDEO dello scontro di gioco tra Scavone e Beretta.

Foto: Lapresse