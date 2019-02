VIDEO Bologna-Juventus 0-1, Highlights, gol e sintesi della partita. Dybala entra e decide

Paulo Dybala entra e decide la partita tra Bologna e Juventus valida per la 25ma giornata della Serie A di calcio: l’argentino fa il suo ingresso in campo al 59′ al posto di Alex Sandro e al 67′ va in gol scaraventando in rete un pallone vagante in area felsinea. Di seguito le azioni salienti del match.

GLI HIGHLIGHTS DI BOLOGNA-JUVENTUS 0-1

IL GOL DECISIVO SIGLATO DA DYBALA

الدوري الإيطالي : بولونيا 0 × 1 يوفنتوس .. ديبالا .. #BolognaJuve pic.twitter.com/ojFPtdh9YI — ElcalcioTV الحساب الإحتياطي (@RecordingVideo1) February 24, 2019

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com