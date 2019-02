Tour de France 2021, partenza da Copenhagen! Prime tre tappe in Danimarca, all’estero per la 24^ volta

Il Tour de France 2021 partirà da Copenhagen, capitale della Danimarca. A confermalo è stato Christian Prudhomme, direttore della corsa: “Riusciremo a far incontrare la più grande corsa a tappe del mondo con la città con la maggiore tradizione ciclistica“. Si tratta della 24esima partenza all’estero nella storia della Grande Boucle, l’undicesima nel nuovo millennio: quest’anno prenderà il via da Bruxelles (Belgio) e nel 2017 era partita da Dusseldorf (Germania). La prima frazione sarà una cronometro individuale di 13 km e si resterà poi in Danimarca per altre due tappe: la seconda con arrivo a Nyborg e la terza con traguardo a Sonderborg, entrambe rivolte ai velocisti.

Tour de France foreign starts (20th century):

1954 – Amsterdam

1958 – Brussels

1965 – Köln

1973 – Scheveningen

1975 – Charleroi

1978 – Leiden

1980 – Frankfurt

1982 – Basel

1987 – Berlin

1989 – Luxembourg

1992 – San Sebastian

1996 – 's-Hertogenbosch

1998 – Dublin — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) February 20, 2019

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo