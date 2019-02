Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo di Nuova Delhi. Saranno 13 gli azzurri in India

Il 20 febbraio partirà la stagione internazionale 2019 del tiro a segno con la prima tappa di Coppa del Mondo: l’esordio stagionale andrà in scena in India, a Nuova Delhi, dove le gare si protrarranno fino al 28 febbraio. Per la prima fatica stagionale in ottica qualificazione olimpica, saranno tredici gli azzurri impegnati. Ciascuna specialità olimpica assegnerà due pass per i Giochi.

Oltre agli atleti in gara, andranno a Nuova Delhi anche lo staff tecnico, che sarà composto da Valentina Turisini (Direttore Sportivo squadra seniores), Roberto Di Donna (tecnico pistola), Ralf Schumann (tecnico pistola), Mirosavljev Nemanja ed Alfonso Ricci (tecnico carabina). Assieme a loro lo staff sanitario, formato da Gianpiero Cutolo (medico federale) e Marco Certomà (fisioterapista).

Di seguito l’elenco completo dei tredici azzurri convocati:

Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro)

Lorenzo Bacci (Fiamme Oro)

Marco De Nicolo (Fiamme Gialle)

Marco Suppini (Fiamme Oro)

Barbara Gambaro (Fiamme Oro)

Alessandra Luciani (Carabinieri)

Sabrina Sena (Carabinieri)

Martina Ziviani (Esercito)

Petra Zublasing (Carabinieri)

Mauro Badaracchi (Carabinieri)

Giuseppe Giordano (Esercito)

Paolo Monna (Carabinieri)

Riccardo Mazzetti (Esercito)

Foto: ISSF Voice 2 Media