Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019: la gara della pistola automatica da 25 metri maschile non assegnerà carte olimpiche

Non si è risolta la questione tra India e Pakistan, con il mancato visto d’ingresso nel paese indiano per gli atleti pakistani e così la tappa di Coppa del Mondo di tiro a segno in programma da domani a Nuova Delhi non assegnerà le due carte olimpiche previste nella gara della pistola maschile da 25 metri.

Restano così sette le specialità olimpiche che assegnano i pass per Tokyo 2020: si tratta di tutte le altre prove individuali, ovvero la carabina 10 metri maschile e femminile, la carabina tre posizioni maschile e femminile, la pistola 10 m maschile e femminile e la pistola 25 m femminile. Era già prevista l’assenza di pass nelle prove miste che chiuderanno la tappa mercoledì 27.

La ISSF, federazione internazionale di tiro a segno, proporrà al CIO una soluzione per riassegnare le due carte olimpiche, probabilmente in una delle altre tre tappe di Coppa del Mondo previste in stagione a Pechino, Monaco di Baviera e Rio de Janeiro, mentre è remota una soluzione che esuli da questo ambito.

Va ricordato che i pass per Tokyo 2020 non sono nominali per gli atleti ma vengono assegnati alle federazioni nazionali di appartenenza.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: UITS