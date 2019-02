Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Scatta la Coppa del Mondo 2019 di tiro a segno: dal 23 al 27 febbraio i migliori tiratori saranno a Nuova Delhi in India, per provare anche a strappare la carta olimpica: nelle otto specialità olimpiche individuali (carabina 10 e 50 metri e pistola 10 e 25 metri, maschili e femminili) saranno infatti in palio due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che, va sottolineato, non saranno personali ma verranno assegnati alla federazione d’appartenenza degli atleti.

Le finali saranno trasmesse in streaming sul sito ISSF e sul canale Youtube della federazione internazionale. Di seguito il programma completo della tappa indiana con gli orari italiani della competizione.

Programma Coppa del Mondo tiro a segno Nuova Delhi 2019

Sabato 23 febbraio

04.30-07.15 50m carabina tre posizioni maschile Eliminatorie

04.45-06.00 10m carabina femminile Eliminatorie

05.30-09.00 25m pistola femminile Eliminatorie

07.15-08.30 10m carabina femminile Eliminatorie

08.15-11.30 50m carabina tre posizioni maschile Eliminatorie

09.45 Finale 10m carabina femminile

Domenica 24 febbraio

04.30-07.15 50m carabina tre posizioni maschile

05.15-06.30 10m pistola maschile Eliminatorie

07.30-10.30 25m pistola femminile Eliminatorie

07.45-09.00 10m pistola maschile Eliminatorie

08.15 Finale 50m carabina tre posizioni maschile

10.15 Finale 10m pistola maschile Eliminatorie

11.45 Finale 25m pistola femminile

Lunedì 25 febbraio

04.30-07.15 50m carabina tre posizioni femminile Eliminatorie

04.45-06.00 10m carabina maschile Eliminatorie

06.00-10.30 25m pistola maschile Eliminatorie

07.15-08.30 10m carabina maschile Eliminatorie

08.15-11.00 50m carabina tre posizioni femminile Eliminatorie

09.45 Finale 10m carabina maschile

Martedì 26 febbraio

04.30-07.15 50m carabina tre posizioni femminile

05.15-06.30 10m pistola femminile eliminatorie

06.00-10.30 25m pistola maschile Eliminatorie

07.45-09.00 10m pistola femminile eliminatorie

08.15 Finale 50m carabina tre posizioni femminile

10.15 Finale 10m pistola femminile

11.45 Finale 25m pistola maschile

Mercoledì 27 febbraio

04.30-05.20 10m carabina mista Eliminatorie

05.55-06.45 10m carabina mista Eliminatorie

07.30-08.20 10m pistola mista Eliminatorie

07.45 Finale 10m carabina mista

08.55-09.45 10m pistola mista Eliminatorie

10.45 Finale 10m pistola mista

Foto: ISSF