Tennis, WTA Dubai 2019: Sara Errani si blocca sul più bello e perde all’esordio con la serba Jorovic

Sara Errani ha fatto il suo rientro ufficiale nel circutio WTA dopo la lunga squalifica per doping, ma è stato un ritorno amaro per l’azzurra, che è stata sconfitta al primo turno del torneo di Dubai dalla serba Ivana Jorovic, numero 118 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-2 dopo due ore e un quarto di gioco. 2

Subito una partenza sprint di Sara Errani, che si è portata sul 5-1, dopo aver strappato per due volte il servizio all’avversaria. Jorovic è riuscita a rimontare, recuperando uno dei due break di svantaggio. La serba si è portata fino al 5-4, ma Errani è riuscita a chiudere per 6-4 al terzo set point, dopo che aveva sprecato i primi due con altrettanti doppi falli.

Sarita domina anche ad inizio secondo set. Due break consecutivi e la romagnola vola sul 3-0 e sembra mettere in ghiaccio la vittoria. Errani va anche sul 40-0 nel quarto game, ma incredibilmente si blocca di colpo e da quel momento perde addirittura quattro gioco consecutivi. Nel decimo game purtroppo arriva un altro break di Jorovic che vince il set per 6-4.

Jorovic ha ribaltato completamente l’inerzia del match. La serba scappa subito sul 5-0 con doppio break di vantaggio e con Errani che ormai non ha la forza di recuperare. L’azzurra accorcia sul 5-2, ma rimontare è impossibile e Jorovic chiude sul 6-2.

Foto: Leonard Zhukovsky/Shutterstock