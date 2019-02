Tennis, WTA Dubai 2019: Camila Giorgi rinuncia al torneo per un infortunio al polso destro. Sfuma il derby con Sara Errani

Il primo torneo WTA Premier 5 del 2019 è prossimo ad iniziare. Sul cemento di Dubai ritroveremo la n.1 del mondo Naomi Osaka che farà la sua prima apparizione dopo essersi aggiudicata gli Australian Open 2019 ed insidiata in vetta alla classifica WTA. Sulla carta poi si sarebbe dovuto tenere anche un derby azzurro mica da ridere tra Sara Errani e Camila Giorgi, con la romagnola inserita nel main draw grazie ad una wild card.

Purtroppo però la n.1 italiana nella giornata odierna ha dato forfait e quindi Sarita se la vedrà al primo turno contro la qualificata serba Ivana Jorovic, in un match sulla carta non impossibile anche se sulle condizioni di Errani, tornata dopo la squalifica per doping proprio nella sfortunata settimana dedicata alla Fed Cup (Italia sconfitta contro la Svizzera nel primo turno del World Group II e costretta ai play-out), non mancano dubbi. Problemi fisici che hanno fermato proprio Giorgi. La marchigiana infatti ha subito un infortunio al polso destro e per questo ha deciso di cancellarsi dal torneo. Ci si augura che il contrattempo non sia troppo grave.

