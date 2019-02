Tennis, Ranking WTA (4 febbraio): Naomi Osaka davanti a tutte, Camila Giorgi la n.1 azzurra

Dopo i tanti cambiamenti dettati dagli Australian Open, non muta in modo significativo la situazione al vertice del tennis mondiale femminile. In vetta per la seconda settimana consecutiva troviamo la giapponese Naomi Osaka, vincitrice a Melbourne, vantando un vantaggio di 1110 punti sulla ceca Petra Kvitova. Un margine che si è dilatato anche perché Kvitova non ha confermato il titolo a San Pietroburgo. In terza posizione Simona Halep, seguita da Sloane Stephens e Karolina Pliskova, con Angelique Kerber sesta e settima Elina Svitolina, marcate strette dall’olandese Kiki Bertens, trionfante sul cemento russo. Grazie alla semifinale a San Pietroburgo la bielorussa Aryna Sabalenka sale in nona posizione, davanti alla danese Caroline Wozniacki.

CLASSIFICA WTA – TOP10

1 Osaka, Naomi (JPN) 0 7.030 punti

2 Kvitova, Petra (CZE) 0 5.920

3 Halep, Simona (ROU) 0 5.582

4 Stephens, Sloane (USA) 0 5.307

5 Pliskova, Karolina (CZE) 0 5.100

6 Kerber, Angelique (GER) 0 4.965

7 Svitolina, Elina (UKR) 0 4.940

8 Bertens, Kiki (NED) 0 4.845

9 Sabalenka, Aryna (BLR) +1 3.565

10 Wozniacki, Caroline (DEN) -1 3.467

Perde una posto questa settimana Camila Giorgi. La 27enne marchigiana è al numero 28 ma rimane di gran lunga la migliore delle italiane. Scende di 2 posizioni anche Sara Errani (numero 124) che dall’8 febbraio potrà tornare finalmente in campo, avendo scontato la squalifica, mentre guadagnano posizioni Martina Trevisan (ora numero 166), Martina Di Giuseppe (numero 194) e Jasmine Paolini (numero 208).

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP10

28 Giorgi, Camila (ITA) -1 1.705 punti

124 Errani, Sara (ITA) -2 491

166 Trevisan, Martina (ITA) +4 344

194 Di Giuseppe, Martina (ITA) +4 303

208 Paolini, Jasmine (ITA) 0 289

218 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) -2 277

229 Grymalska, Anastasia (ITA) +2 254

281 Chiesa, Deborah (ITA) -15 177

304 Pieri, Jessica (ITA) -2 151

321 Rubini, Stefania (ITA) 0 134

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock