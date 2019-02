Tennis, Ranking WTA (11 febbraio): Naomi Osaka è sempre in vetta, Camila Giorgi n.1 azzurra

Nella settimana dedicata alla Fed Cup 2019 cambia poco o nulla la classifica mondiale del tennis femminile. In vetta al ranking troviamo, infatti, la vincitrice degli Australian Open 2019 Naomi Osaka, con 1110 punti di vantaggio sulla ceca Petra Kvitova. In terza posizione la rumena Simona Halep, che nella competizione precedentemente citata ha guidato al successo la Romania contro le campionesse in carica della Repubblica Ceca, seguita dall’americana Sloane Stephens e dalla ceca Karolina Pliskova, ko nella sfida di Ostrava proprio contro Halep, dalla tedesca Angelique Kerber e dall’ucraina Elina Svitolina. A completare il quadro della top-10 l’olandese Kiki Bertens, la bielorussa Aryna Sabalenka (protagonista assoluta nel match di Fed Cup contro la Germania priva di Kerber) e la danese Caroline Wozniacki.

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1 Osaka, Naomi (JPN) 0 7.030 punti

2 Kvitova, Petra (CZE) 0 5.920

3 Halep, Simona (ROU) 0 5.582

4 Stephens, Sloane (USA) 0 5.307

5 Pliskova, Karolina (CZE) 0 5.100

6 Kerber, Angelique (GER) 0 4.965

7 Svitolina, Elina (UKR) 0 4.940

8 Bertens, Kiki (NED) 0 4.845

9 Sabalenka, Aryna (BLR) 0 3.565

10 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 3.467

Il disastro di Biel (Svizzera), con le azzurre sconfitte nel primo turno del World Group II di Fed Cup, non va ad alterare gli equilibri interni. Camila Giorgi è sempre numero 28 del mondo (la migliore italiana). La marchigiana, tornata a vestire l’azzurro e purtroppo ko contro le elvetiche Viktorija Golubic e Belinda Bencic, non è riuscita ad esprimere il suo miglior tennis, aspetto costato caro alla formazione di Tathiana Garbin. A seguire guadagnano un posto Sara Errani (n.123), tornata in campo nel confronto contro la Svizzera dopo la squalifica, e Martina Trevisan (n.165), mentre è stabile Martina Di Giuseppe (n.194).

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

28 Giorgi, Camila (ITA) 0 1.705 punti

123 Errani, Sara (ITA) +1 491

165 Trevisan, Martina (ITA) +1 344

194 Di Giuseppe, Martina (ITA) 0 303

208 Paolini, Jasmine (ITA) 0 289

217 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +1 277

229 Grymalska, Anastasia (ITA) 0 254

281 Chiesa, Deborah (ITA) 0 177

304 Pieri, Jessica (ITA) 0 151

322 Rubini, Stefania (ITA) -1 134

