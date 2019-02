Tennis, Ranking ATP (4 febbraio): Novak Djokovic sempre in vetta, Fabio Fognini il migliore azzurro

Non cambia la situazione ai vertici del ranking mondiale del tennis, anche per via del turno preliminare di qualificazione di Coppa Davis che si è tenuto nel weekend. Il serbo Novak Djokovic, dopo essersi imposto a Melbourne per la settima volta in carriera, è saldamente in vetta ed è alla quattordicesima settimana consecutiva al comando (la 237esima complessiva), con 2.635 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal, mentre in terza piazza c’è il tedesco Alexander Zverev. Seguono nell’ordine l’argentino Juan Martin Del Potro, il sudafricano Kevin Anderson e lo svizzero Roger Federer, sesto, poi il giapponese Kei Nishikori, davanti all’austriaco Dominic Thiem, all’americano John Isner e al croato Marin Cilic.

CLASSIFICA ATP – TOP-10

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 10.955 punti

2 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.320

3 Zverev, Alexander (GER) 0 6.475

4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 5.060

5 Anderson, Kevin (RSA) 0 4.845

6 Federer, Roger (SUI) 0 4.600

7 Nishikori, Kei (JPN) 0 4.100

8 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.960

9 Isner, John (USA) 0 3.155

10 Cilic, Marin (CRO) 0 3.140

Fabio Fognini si conferma il migliore degli azzurri. Il ligure è al numero 15. Stessa storia, stesso mare anche per Marco Cecchinato in 19esima posizione, al pari di Andreas Seppi, al 37esimo posto, e grande protagonista in Davis nella sfida contro l’India. Mantiene il 53esimo posto Matteo Berrettini e guadagna una posizione Thomas Fabbiano, ora numero 84.

CLASSIFICA ITALIANI – TOP-10

15 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.255 punti

19 Cecchinato, Marco (ITA) 0 1.870

37 Seppi, Andreas (ITA) 0 1.080

53 Berrettini, Matteo (ITA) 0 904

84 Fabbiano, Thomas (ITA) +1 653

113 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 495

114 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 493

122 Travaglia, Stefano (ITA) +1 463

137 Bolelli, Simone (ITA) +1 408

153 Quinzi, Gianluigi (ITA) -1 364

