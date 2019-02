Tennis, Ranking ATP (11 febbraio): Novak Djokovic sul trono, Matteo Berrettini entra nella top-50

Non ci sono cambiamenti sostanziali nella graduatoria mondiale del tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. Alle sue spalle ci sono sempre lo spagnolo Rafael Nadal e il tedesco Alexander Zverev, rispettivamente con 8.320 e 6.475 punti. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del Potro (5.060), che sta recuperando dai suoi problemi fisici, davanti al sudafricano Kevin Anderson (4.845), allo svizzero Roger Federer (4.600) che si sta preparando in vista dei 1000 americani, al giapponese Kei Nishikori (4.100), all’austriaco Dominic Thiem (3.960), all’americano John Isner (3.155) e al croato Marin Cilic (3.140).

RANKING ATP – TOP-10

1. Novak Djokovic (Serbia) 10.955

2. Rafael Nadal (Spagna) 8.320

3. Alexander Zverev (Germania) 6.475

4. Juan Martin Del Potro (Argentina) 5.060

5. Kevin Anderson (Sudafrica) 4.845

6. Roger Federer (Svizzera) 4.600

7. Kei Nishikori (Giappone) 4.100

8. Dominic Thiem (Austria) 3.960

9. John Isner (Stati Uniti) 3.155

10. Marin Cilic (Croazia) 3.140

In casa Italia Fabio Fognini si conferma il migliore. L’azzurro (n.15 del mondo) è pronto per esibirsi sul rosso di Buenos Aires per confermarsi grande interprete di questa superficie. Dietro di lui il siciliano Marco Cecchinato (n.18 del ranking), protagonista anch’egli sulla terra argentina, Andreas Seppi (n.40) che perde tre posti rispetto alla settimana passata e Matteo Berrettini, protagonista di una settimana fantastica a Sofia (Bulgaria), dove ha raggiunto le semifinali, sconfitto poi dall’ungherese Marton Fucsovics. Per il romano (n.46) è il best ranking e si spera che la scalata possa continuare. A completare il quadro della top-100 nostrana Thomas Fabbiano (n.86).

AZZURRI NELLA TOP-100

15. Fabio Fognini 2.225

18. Marco Cecchinato 1.870

40. Andreas Seppi 1.060

46. Matteo Berrettini 974

86. Thomas Fabbiano 653

