Tennis, ATP Rotterdam: Thomas Fabbiano piega Marius Copil ed accede al tabellone principale

Thomas Fabbiano centra la qualificazione al tabellone principale del torneo ATP di Rotterdam: sul cemento indoor olandese l’azzurro piega la resistenza del romeno Marius Copil, numero 3 del seeding cadetto, e porta a casa l’incontro dopo due ore e mezza di battaglia con lo score di 7-5 3-6 7-6 (5). L’azzurro attende ora di conoscere la sua collocazione nel main draw.

Nel primo set Fabbiano annulla quattro palle break, tre delle quali consecutive nell’ottavo game. Il tiebreak sembra certo, ma nell’undicesimo gioco il pugliese strappa il servizio all’avversario, portandosi avanti 6-5. E’ il break decisivo, perché poi Thomas chiude nel game successivo per 7-5. Copil parte meglio nel secondo parziale ed è lui a portarsi avanti per primo di un break nel quarto game. Fabbiano reagisce e trova il controbreak nel settimo gioco, ma nel game successivo l’azzurro perde nuovamente il servizio, con Copil che chiude il set sul 6-3.

Break e controbreak in apertura della partita decisiva: comincia Copil e poi risponde Fabbiano. Il pugliese si porta avanti di un break, strappando il servizio nel quarto gioco al rumeno e per due volte conferma l’allungo tenendo la battuta a trenta. L’azzurro si inceppa sul più bello: quando va a servire per il match sul 5-4 Fabbiano annulla due palle break, ma nulla può sulla terza. Tutto da rifare: l’italiano ha anche due match point sul 6-5 quando in risposta si porta per due volte in vantaggio, ma il romeno riesce a portare la contesa al tiebreak. Un solo minibreak è quello decisivo: lo ottiene Fabbiano nel settimo punto, quando sale 4-3. L’italiano si porta sul 6-3, Copil annulla i primi due match point, ma l’azzurro ha il servizio a disposizione sul terzo e non perdona, staccando il pass per il main draw.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: PROMA1 / Shutterstock.com