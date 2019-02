Tennis, ATP Rotterdam 2019: Monfils vola in finale, sconfitto in tre set Medvedev

E’ il francese Gael Monfils il primo finalista dell’ATP di Rotterdam 2019. Il transalpino si è imposto contro il russo Daniil Medvedev (n.16 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 10 minuti di partita. Un match nel quale la grande determinazione del transalpino ha avuto la meglio nei confronti del giovane moscovita che quest’oggi ha disputato un confronto al di sotto delle proprie possibilità. Monfils aspetta dunque il vincente dell’altro confronto tra il giapponese Kei Nishikori e lo svizzero Stan Wawrinka.

Nel primo set il pressing da fondo di Medvedev ha successo. I colpi di rimbalzo sono una specialità della cosa e il tennista dell’Est strappa il servizio al rivale nel quinto game. Tuttavia il n.16 del mondo non ha la giusta continuità al servizio ed è costretto ad arrendersi alla risposta di Monfils, che pareggia i conti nell’ottavo gioco. Medvedev però “ricambia il favore” nel game successivo, conquistando il secondo break ed aggiudicandosi il parziale sul 6-4.

Nel secondo set l’efficienza in battuta del russo cala decisamente e soprattutto con il rovescio il francese riesce ad imporre un gran ritmo. Nel secondo gioco strappa il servizio all’avversario ma poi deve subire la reazione del moscovita nel quinto, anche per qualche errore non forzato. Il transalpino però è sicuro del fatto suo e con colpi potenti si porta nuovamente a condurre, ottenendo il break nel sesto game e pareggiando i conti sul 6-3.

Nel terzo set si assiste ad una replica di quanto accaduto nel precedente. Entrambi palesano grosse deficienze nel fondamentale della battuta e con la risposta sia Medvdev che Monfils ottengono diversi punti. Tuttavia, nel nono game, nella fase calda Monfils mette in mostra una condizione psicofisica migliore e quindi conquista il successo sul 6-4.

Foto: Ian_Sherriffs / Shutterstock.com