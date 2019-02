Tennis, ATP Acapulco 2019: Federico Gaio accede al tabellone principale, Martina Trevisan eliminata nelle qualificazioni del torneo femminile

Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia ad Acapulco (Messico) nelle qualificazioni del torneo di tennis riguardante il circuito maschile e femminile. Federico Gaio e Martina Trevisan erano impegnati per giocarsi l’accesso al main draw. Ebbene, il 26enne faentino si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (6) contro l’ecuadoregno Emilio Gomez (n.325 del ranking) in 2 ore e 28 minuti di partita. Trevisan, invece, è stata sconfitta dalla belga Ysaline Bonaventure (n.132 WTA) con lo score di 7-5 3-6 6-3 in 2 ore e 12 minuti di gioco.

Nel primo incontro l’avvio di Gaio è bruciante. L’azzurro, dopo aver mancato due palle break, strappa in due occasioni il servizio al rivale, archiviando con estrema facilità la prima frazione sul 6-1. Nel secondo parziale il canovaccio del match non sembra mutare: tre palle break costruite dal nostro portacolori non sfruttate e vantaggio effettivo maturato nel settimo gioco. Da questo momento, però, qualcosa si interrompe nel meccanismo perfetto del faentino che subisce una serie di 3 game a zero e inaspettatamente perde la frazione sul 6-4. Nel terzo set Gaio tenta la reazione ma si trova nuovamente ad inseguire (4-2), annullando anche un match point nel nono gioco. L’italiano si salva e, dopo aver mancato due break point nell’undicesimo game, fa la differenza nel tie-break imponendosi 8-6.

Nel secondo incontro la 25enne nativa di Firenze deve fare i conti con un servizio troppo morbido che facilita la risposta dell’avversaria. Dopo una buona partenza (avanti 3-1), l’azzurra fa i conti con le problematiche citate che consentono alla belga di risalire la china e mettere la freccia nell’undicesimo game, aggiudicandosi il successo della frazione 7-5. Nel secondo set Trevisan alza il livello del proprio gioco soprattutto in risposta e, come accade spesso nel tennis femminile, fioccano i break da una parte e dall’altra. In questa circostanza Martina la spunta, portandosi a casa il secondo parziale 6-3. Nella terza e decisiva frazione la maggior incisività del gioco di Bonaventure prevale al cospetto dell’italiana, che progressivamente accorcia i propri colpi. E così sul 6-3 la n.132 del mondo pone fine alla contesa.

Foto: maxisport / shutterstock.com