Tennis, ATP 250 Delray Beach 2019: Paolo Lorenzi eliminato al secondo turno dall’americano Steve Johnson

Paolo Lorenzi termina al secondo turno il proprio cammino nell’ATP 250 di Delray Beach. L’azzurro, attualmente numero 105 del mondo, è stato superato dall’americano Steve Johnson, testa di serie numero 4 del torneo e al 34° posto nel ranking ATP, con il punteggio di 7-5 7-5. Per il vincitore si preannuncia ora un quarto di finale contro il moldavo Radu Albot o l’australiano Nick Kyrgios. L’Italia mantiene così un unico rappresentante negli States, ossia Andreas Seppi, che troverà nei quarti il britannico (e a suo modo redivivo) Daniel Evans.

L’incontro comincia con Lorenzi che si trova con due opportunità non consecutive di togliere la battuta a Johnson nel terzo gioco, che però non vengono sfruttate. Successivamente, nel sesto game, è il toscano a dover fronteggiare una palla break, cosa che accade anche nel turno di servizio successivo. Proprio quando il set sembra avviato verso il tie-break, il dodicesimo gioco diventa quello decisivo, con l’americano che, a 15, mette in cassaforte il 7-5.

Il secondo parziale non offre, per un po’, particolari spunti di discussione, dal momento che per i primi sette turni di battuta tutto fila liscio come l’olio, e forse anche di più. Nell’ottavo gioco, però, Lorenzi rischia moltissimo: Johnson si inerpica per due volte fino alla palla break, ma l’italiano riesce in qualche modo a salvarsi e a portarsi sul 4-4. Alla fine si verifica quasi la stessa evenienza della prima partita, perché l’azzurro commette un doppio fallo e un errore con cui perde battuta e match, consegnando all’americano il 7-5 7-5 che gli vale i quarti.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock