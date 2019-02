Tennis, ATP 250 Delray Beach 2019: Paolo Lorenzi accede al secondo turno superando in due set Tim Smyczek

Comincia con un successo l’avventura di Paolo Lorenzi al torneo ATP 250 di Delray Beach, in Florida. Il toscano ha eliminato col punteggio di 7-5 6-3 l’americano Tim Smyczek, oggi numero 189 del mondo, ma arrivato fino alla posizione 68 nell’aprile di quattro anni fa. Lorenzi sarà ora impegnato al secondo turno contro un altro padrone di casa, Steve Johnson, che a Delray Beach è testa di serie numero 4 ed ha esordito eliminando il rappresentante di Cina Taipei Jason Jung per 7-6(3) 6-4.

Sebbene i due giocatori non mantengano alte percentuali di prime per tutto l’incontro (appena oltre il 50%), per quasi tutta la durata del primo set nessuno dei due mette realmente in pericolo l’altro e due soli giochi, uno per parte, finiscono ai vantaggi. Tutto questo vale fino al dodicesimo game, e proprio quando Smyczek potrebbe trascinare Lorenzi al tie-break, l’italiano si procura due opportunità non consecutive di chiudere il parziale: la seconda è quella buona e gli vale il 7-5.

Un lunghissimo terzo gioco della seconda partita, con sedici punti giocati e una palla break in favore di Smyczek, si risolve a vantaggio di Lorenzi, che riesce a tenere l’incontro sotto controllo e poi a togliere di nuovo la battuta all’americano in un lottato sesto game. A quel punto la strada del toscano si fa tutta in discesa: tiene a zero il servizio per il 5-2, poi sale sullo 0-30 prima che l’americano trovi quattro punti di fila che ritardano solo di pochi minuti la fine: il 7-5 6-3 con cui termina l’incontro consegna a Lorenzi una giusta e meritata gioia.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dana Gardner / Shutterstock