Sport Invernali oggi (2 febbraio), il calendario e gli orari delle gare. Il programma e come vederle in tv e streaming

Moltissima carne al fuoco oggi, sabato 2 febbraio per quanto concerne gli sport invernali: tanta neve e tanto ghiaccio in questa giornata ricchissima di eventi. Si parte con lo short track per passare allo skeleton ed allo slittino. A metà mattinata ecco sci alpino e biathlon, poi sarà la volta di combinata nordica, salto con gli sci e speed skating. In serata i Mondiali di freestyle direttamente dagli USA.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI SPORT INVERNALI DI OGGI (SABATO 2 FEBBRAIO) DALLE ORE 09.00

Di seguito il programma completo degli sport invernali

07.40 SHORT TRACK – Coppa del Mondo Dresda (Ger) – ripescaggi 1000 (1ª sessione) e 1500

08.30 SCI ALPINISMO – Coppa del Mondo – Individuale maschile e femminile senior/espoir/junior

08.30 SCI DI FONDO – Granfondo – 42 km TC maschile e femminile Dobbiaco-Cortina – ore 08.30, diretta tv Eurosport 2

09.00 SKELETON – Mondiali juniores – Gara maschile e femminile Koenigssee (Ger)

09.30 SLITTINO NATURALE – Mondiali – 1a manche singolo femminile, 1a manche singolo maschile Latzfons (Ita)

09.30 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo – Doppio maschile – Altenberg (Ger) – diretta tv Eurosport 2

10.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo – 1a manche slalom femminile Maribor (Slo) – diretta tv Raisport ed Eurosport

10.00 SLITTINO ARTIFICIALE – Mondiali juniores – Doppio maschile Igls (Aut)

10.30 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo – Doppio maschile – Altenberg (Ger) – diretta tv Eurosport 2

11.00 BIATHLON – Mondiali juniores – Sprint maschile Osrblie (Svk)

11.30 SCI ALPINO – Coppa del Mondo – discesa maschile Garmisch (Ger) – diretta tv Raisport ed Eurosport 1

11.50 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo – Singolo maschile – Altenberg (Ger) – diretta tv Eurosport 2

12.00 SHORT TRACK – Coppa del Mondo Dresda (Ger) – finali 1000 (1ª sessione) e 1500, semifinali staffette

12.00 SLITTINO ARTIFICIALE – Mondiali juniores – staffetta a squadre Igls (Aut)

12.30 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1st 500m Ladies Division B

12.30 SLITTINO NATURALE – Mondiali – 2a manche singolo femminile, doppio maschile Latzfons (Ita)

12.55 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo – Gundersen HS140 Klingenthal (Ger) – diretta tv Eurosport

12.57 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1st 500m Men Division B

13.00 SCI ALPINO – Coppa del Mondo – 2a manche slalom femminile Maribor (Slo) – diretta tv Raisport ed Eurosport

13.30 SNOWBOARD – Coppa Europa – BA maschile e femminile Sarajevo (Bih)

13.30 BOB ARTIFICIALE – Mondiali juniores/under 23 – Bob a due maschile e femminile Koenigssee (Ger)

13.33 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1000m Ladies Division B

13.35 SLITTINO ARTIFICIALE – Coppa del Mondo – Singolo maschile – Altenberg (Ger) – diretta tv Eurosport 2

14.00 BIATHLON – Mondiali juniores – Sprint femminile Osrblie (Svk)

14.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – diretta tv Eurosport

14.08 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1000m Men Division B

15.00 COMBINATA NORDICA – Coppa del Mondo – 10 km Klingenthal (Ger) – diretta tv Eurosport

16.00 SALTO CON GLI SCI – Coppa del Mondo – HS235 maschile Oberstdorf (Ger) – diretta tv Eurosport

16.30 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1st 500m Ladies Division A

16.55 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1st 500m Men Division A

17.27 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1000m Ladies Division A

18.04 SPEED SKATING – Coppa del Mondo Hamar (Nor) – 1000m Men Division A

21.00 FREESTYLE – Mondiali – SX maschile e femminile Park City (Usa)

21.00 FREESTYLE – Mondiali – BA maschile e femminile Park City (Usa)

