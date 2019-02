Sport in tv oggi (venerdì 8 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 8 febbraio ci attende una giornata particolarmente ricca di sport con tantissimi eventi in programma, si preannuncia grande spettacolo: da non perdere la combinata e la terza prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino, riflettori puntati sulla terza giornata di test della MotoGP a Barcellona, da seguire attentamente la Coppa del Mondo di biathlon a Canmore con le staffette, poi spazio alla seconda giornata dei Mondiali di speed skating e agli sport di squadra. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi e come seguirli in diretta tv e streaming.

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

01.30 BASKET (NBA) – Boston-Los Angeles Lakers (diretta tv su Sky Sport NBA)

03.00-11.00 MOTOGP – Test a Sepang, terza giornata

9.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 metri femminili preliminari

9.59 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 metri maschili preliminari

10.43 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 metri femminili batterie

11.00 SCI ALPINO (Mondiali ad Are) – Combinata alpina, discesa libera femminile (diretta tv su Eurosport)

11.00 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 metri maschili batterie

11.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 1500 metri femminili quarti di finale

12.04 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 1500 metri maschili quarti di finale

12.30 TENNIS – (ATP Sofia) – Berrettini vs Verdasco (diretta tv su Supertennis)

12.30 SCI ALPINO (Mondiali ad Are) – Prova discesa libera (maschile) (diretta tv su Eurosport)

13.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 metri femminili preliminari

13.59 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 metri maschili preliminari

14.00 SALTO CON GLI (Coppa del Mondo a Ljubno) – HS94 femminile

14.46 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 metri femminili batterie

15.03 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 500 metri maschili batterie

15.33 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 1000 metri femminili preliminari

16.09 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 1000 metri maschili preliminari

16.15 SPEED SKATING (Mondiali 2019 su singole distanze) – 500 metri femminili (diretta streaming su RaiSport Web)

16.15 SCI ALPINO (Mondiali ad Are) – Combinata alpina, slalom femminile (diretta tv su Eurosport)

16.53 SPEED SKATING (Mondiali 2019 su singole distanze) – 500 metri maschili (diretta streaming su RaiSport Web)

17.02 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 1000 metri femminili batterie

17.24 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – 1000 metri maschili batterie

17.31 SPEED SKATING (Mondiali 2019 su singole distanze) – team pursuit femminile (diretta streaming su RaiSport Web)

17.45 BASKET (Eurolega) – CSKA Mosca-Real Madrid (diretta streaming su Eurosport Player)

18.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Lahti) – Qualificazioni HS130 maschile

18.01 SPEED SKATING (Mondiali 2019 su singole distanze) – team pursuit maschile (diretta streaming su RaiSport Web)

18.01 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – Staffetta femminile quarti di finale

18.25 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – Staffetta maschile quarti di finale

18.30 BASKET (Eurolega) – Fenerbahçe-Panathinaikos OPAP (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 SNOWBOARD (Mondiali a Park City) – HP maschile e femminile (diretta streaming su Eurosport Player)

19.13 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – Staffetta mista batterie

19.58 SHORT TRACK (Coppa del Mondo a Torino) – Staffetta mista quarti di finale

20.15 BASKET (Eurolega) – AX Armani Exchange Milano-Darussafaka Tekfen Istanbul (diretta tv su Eurosport 2)

20.15 BASKET (Eurolega) – Kirolbet Baskonia-FC Bayern Monaco(diretta streaming su Eurosport Player)

20.30 BIATHLON (Coppa del Mondo a Canmore) – Staffetta maschile (diretta tv su Eurosport)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Siena-Sora (diretta tv su RaiSport)

20.30 CALCIO (Serie A) – Chievo-Roma (diretta tv su Sky Sport Serie A)

20.30 CALCIO (Serie A) – Mainz-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Uno)

21.00 CALCIO (Liga) – Vailladolid-Villareal (diretta streaming su DAZN)

22.45 BIATHLON (Coppa del Mondo a Canmore) – Staffetta femminile (diretta tv su Eurosport)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com