Sport in tv oggi (mercoledì 20 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 20 febbraio si aspetta una giornata particolarmente ricca di sport con tanti eventi in programma. Spazio alla Champions League con l’andata degli ottavi di finale, tocca alla Juventus che sarà impegnata sul campo dell’Atletico Madrid. Trasferta spagnola anche per la Lazio nel ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League, i biancocelesti cercheranno il colpaccio a Siviglia. Penultima tappa del Tour of Oman, i tornei di tennis della settimana entrano nel vivo, imperdibile derby tra Scandicci e Conegliano nella Champions League di volley femminile e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli eventi sportivi di oggi mercoledì 20 febbraio con la relativa programmazione tv e streaming.

CALENDARIO SPORT OGGI (MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO): PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

08.00 CICLISMO – Tour of Oman, quinta tappa

11.00-22.00 TENNIS – ATP Marsiglia, secondo turno

15.00 PALLANUOTO (Serie A1 femminile) – Rapallo-Roma

17.00-03.00 TENNIS – ATP Delray Beach, secondo turno

17.00-03.00 TENNIS – ATP Rio de Janeiro, secondo turno

18.00 CALCIO (Europa League, ritorno sedicesimi di finale) – Siviglia-Lazio (diretta tv su Sky)

19.00 CALCIO (Ligue 1) – Bordeaux-Guingamp

20.30 BASKET (Eurolega femminile) – Schio-Nadezhda

20.30 VOLLEY (Champions League femminile) – Scandicci-Conegliano (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1) – PSG-Montpellier

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Atletico Madrid-Juventus (diretta tv su Rai Uno)

21.00 CALCIO (Champions League, andata ottavi di finale) – Shalke 04-Manchester City (diretta tv su Sky)

Foto: christian bertrand shutterstock