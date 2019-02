Speed skating, Finali Coppa del Mondo juniores Baselga di Piné 2019: Linda Rossi conquista i 3000, ottimo secondo Francesco Betti!

Va in archivio la prima giornata di gare a Baselga di Piné, dove sono scattate le Finali di Coppa del Mondo junior e neo-senior di speed skating, che si concluderanno domani e che faranno da prologo ai Mondiali di categoria che si disputeranno sul medesimo ovale nel prossimo fine settimana. In gara oggi nove azzurrini.

Ottime notizie dai 3000 metri femminili neo-senior: vince Linda Rossi, che chiude in 4’33″462, precedendo la cinese Adake Er Ahena di 2″58 e la russa Veronika Suslova di 3″51. Sulla stessa distanza, nella gara maschile della categoria junior si classifica secondo Francesco Betti, che chiude in 3’58″217 e viene battuto di 1″56 dall’austriaco Gabriel Odor. Terzo il norvegese Hallgeir Engebråten, a 3″34 dal vincitore.

Nei 3000 metri neo-senior maschili sesto Gabriele Galli in 4’10″001 nella gara vinta dal russo Egor Shkolin in 3’57″828 davanti al connazionale Aleksandr Podolskii, staccato di 1″75 ed al norvegese Vetle Stangeland, terzo a 2″64. Sulla stessa distanza nella gara femminile della categoria junior settimo posto di Laura Peveri in 4’43″843, a 12″44 dalla nipponica Ryu Kosaka, vincitrice in 4’31″403, davanti all’olandese Paulien Verhaar, seconda a 0″50, ed alla russa Anastasiia Grigoreva, terza a 2″45.

Nei 1000 metri femminili junior Laura Peveri 16ma in 1’23″557 e Federica Maffei 27ma in 1’25″733 nella gara che vede la tripletta olandese con Femke Kok prima in 1’18″563, Robin Groot seconda a 0″06 e Michelle de Jong terza a 0″74. Nella gara maschile nono Francesco Betti in 1’13″569 e 17° Pietro Sighel in 1’14″684 (nuovo personale), mentre vince lo statunitense Austin Kleba in 1’12″513 con 0″19 sul russo Stepan Chistiakov e 0″30 sul nipponico Katsuhiro Kuratsubo.

Nella categoria neo senior tra le donne settimo posto per Linda Rossi in 1’24″730 nella gara vinta dalla russa Irina Kuznetsova in 1’20″304, con 1″77 sulla cinese Dongxue Xi e 2″99 sulla russa Veronika Suslova. Tra gli uomini 16° Enrico Salino in 1’18″454 mella gara vinta dal norvegese Odin By Farstad in 1’13″034, con 0″60 sul finlandese Samuli Suomalainen, secondo e 0″76 sul cinese Yanan Jin, terzo.

Nessun team pursuit azzurro in gara: nella categoria junior femminile vince l’Olanda in 3’16″442, con 3″45 sulla Russia e 5″68 sulla Polonia, mentre nella gara maschile si impone in 3’59″508 la Russia, con 1″80 sul Giappone e 1″93 sull’Olanda. Nel team pursuit neo senior maschile vittoria della Russia in 3’56″675, con 8″68 sulla Germania e 27″32 sulla Svezia, mentre non si è tenuta la gara femminile per mancanza di squadre iscritte.

