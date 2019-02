Slalom maschile Mondiali sci alpino 2019 (17 febbraio): programma, orari e tv

I Mondiali di sci alpino di Are stanno per volgere al termine. Domani ci sarà l’ultima gara. In programma lo slalom maschile e c’è grandissima attesa per una prova che promette grandissimo spettacolo. Marcel Hirscher ha l’ultima occasione per dare all’Austria il primo oro di questa rassegna iridata, ma attenzione alla possibile doppietta di Henrik Kristoffersen dopo il successo in gigante. Si comincia alle 11.00 con la prima manche e poi alle 14.30 con la seconda.

L’Italia schiera Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli ed Alex Vinatzer. L’obiettivo è quello di provare a centrare un piazzamento in top ten, sperando magari in qualche exploit.

Di seguito il programma completo dello slalom maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA SLALOM MASCHILE MONDIALI ARE

Domenica 17 Febbraio

11.00: Prima manche slalom

14.30: Seconda manche slalom

Foto: Pier Colombo