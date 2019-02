Serie B oggi (23 febbraio), orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo

Sabato piuttosto intenso quella del campionato cadetto italiano di calcio. La Serie B andrà in scena nella propria interezza e i match di cartello non mancheranno. L’abbuffata sarà alle 15.00 con Cittadella-Lecce, Brescia-Crotone, Perugia-Cosenza, Carpi-Spezia, Pescara-Padova e Cremonese-Ascoli. Alle 18.00 Foggia-Benevento completeranno il quadro con un match molto sentito. Di seguito il programma completo del turno, precisando che ci sarà la diretta streaming su DAZN in esclusiva:

IL PROGRAMMA DELLA SERIE B DI CALCIO – 23 FEBBRAIO 2018

ore 15.00 Cittadella vs Lecce (diretta streaming su DAZN)

ore 15.00 Brescia vs Crotone (diretta streaming su DAZN)

ore 15.00 Perugia vs Cosenza (diretta streaming su DAZN)

ore 15.00 Carpi vs Spezia (diretta streaming su DAZN)

ore 15.00 Pescara vs Padova (diretta streaming su DAZN)

ore 15.00 Cremonese vs Ascoli (diretta streaming su DAZN)

ore 18.00 Foggia vs Benevento (diretta streaming su DAZN)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com