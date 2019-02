Serie A calcio femminile, calendario e orari del fine settimana (9-10 febbraio). Il programma e come vedere le partite in tv

Nel weekend (9-10 febbraio) andrà in scena la giornata 16 della Serie A del calcio femminile. Sabato, alle ore 14.30, cinque gli incontri in programma: la Roma affronterà al “Tre Fontane” il Florentia e cercherà di riprendere il filo del discorso interrotto dopo aver perso con la Juventus; la Fiorentina ospiterà al “Gino Bozzi” il Sassuolo per confermarsi seconda forza del campionato; confronto per la salvezza tra ChievoVerona Valpo ed Orobica Bergamo; Pink Bari-Tavagnacco e la capolista Juve che se la vedrà contro l’Atalanta Mozzanica in terra bergamasca. Nel posticipo domenicale, in onda su Sky Sport alle ore 14.30, vi sarà il match tra il Milan di Carolina Morace e l’Hellas Verona.

Di seguito il programma della giornata 16 della Serie A di calcio femminile con copertura televisiva ed orari:

Roma – Florentia ore 14.30

Fiorentina – Sassuolo ore 14.30

ChievoVerona Valpo – Orobica ore 14.30

Pink Bari – Tavagnacco ore 14.30

Atalanta Mozzanica – Juventus ore 14.30

Milan – Hellas Verona ore 12.30 domenica 10 febbraio

Foto: Maurizio Valletta / livephotosport