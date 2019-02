Sci di fondo, Mondiali 2019: skiathlon maschile. Il borsino e la griglia di partenza dei favoriti

Domani mattina si terrà una delle gare più interessanti del programma dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld: la skiathlon maschile, sulla distanza dei 30 km di cui 15 a tecnica classica ed altrettanti a tecnica libera.

Per questa gara l’Italia ha deciso di fare una scelta particolare, lasciando Francesco De Fabiani a riposo in vista della team sprint di domenica in cui farà coppia con Federico Pellegrino. Estremamente basse, dunque, le possibilità di medaglia degli azzurri (Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener e Simone Daprà). Non è solo italiano, però, il problema delle defezioni: anche la Francia si ritrova senza il suo uomo di punta, Maurice Manificat perché colpito da un non meglio precisato virus da alcuni giorni. A prenderne il posto sarà Adrien Backscheider.

Detiene il titolo Sergey Ustiugov, vincitore nel 2017 a Lahti e ben intenzionato a non cedere il proprio scettro. Dovrà difendersi dall’assalto di tutta la truppa norvegese, a partire da Martin Johnsrud Sundby e Simen Hegstad Krueger, anche se la presenza di Johannes Klaebo potrebbe creare un grande motivo d’interesse, visti i recentissimi screzi della sprint con Ustiugov. Rispetto a due anni fa sono da tenere in maggior considerazione anche gli altri russi, con particolare riferimento ad Alexander Bolshunov. Da verificare, inoltre, due situazioni particolari: se, cioè, Dario Cologna tornerà quello in grado di lottare per le medaglie (ha vinto l’oro nel 2013 e l’argento nel 2015) e se Alex Harvey saprà ripetere il notevole quinto posto del 2017. Per lo svizzero e il canadese la risposta arriverà nel giro di poco più di mezza giornata.

Il borsino dei favoriti per la skiathlon maschile:

***** Simen Hegstad Krueger (Norvegia)

**** Martin Johnsrud Sundby (Norvegia), Sergey Ustiugov (Russia)

*** Alexander Bolshunov (Russia), Johannes Klaebo (Norvegia)

** Dario Cologna (Svizzera), Denis Spitsov (Russia)

* Alex Harvey (Canada)

federico.rossini@oasport.it

Foto: Pier Colombo