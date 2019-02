Sci alpino, Mondiali Juniores 2019: lo svedese Hedstroem vince la combinata. Nono Pietro Canzio

Lo svedese Tobias Hedstroem ha vinto la combinata maschile ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa. Lo sciatore scandinavo è stato autore di una splendida rimonta dopo il diciannovesimo posto nel superG del mattino. Hedstroem ha realizzato il secondo miglior tempo in slalom, mettendosi al collo la medaglia d’oro.

Argento e bronzo per la Norvegia. Al secondo posto ha chiuso Atle Lie McGrath, che ha rimontato dalla nona posizione e concludo a 42 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica. Dietro di lui come detto il connazionale Luca Braathen, anche lui autore di un bel recupero dalla decima posizione, finendo poi terzo a 45 centesimi dal vincitore.

Quarto posto per l’americano River Radamus, che aveva concluso al comando il superG, ma poi in slalom ha perso addirittura due secondi e mezzo rispetto ad Hedstroem, posizionandosi ai piedi del podio a 52 centesimi dalla vetta. Quinto l’australiano Louis Muhlen-Schulte, staccato di 84 centesimi dalla testa della classifica.

Nono posto per il migliore degli azzurri, Pietro Canzio (+1.02), che ha realizzato il terzo tempo in slalom, rimontando dalla 27esima posizione del supergigante. Venticinquesimo posto per Nicolo Molteni (+4.02), mentre Samuel Moling è ventisettesimo (+4.06).

