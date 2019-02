Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: cancellato il gigante di Garmisch. Fitta nevicata in Germania e gara annullata

Il gigante maschile di Garmisch è stato cancellato. La fitta nevicata che si sta abbattendo sulla località tedesca ha costretto gli organizzatori ad annullare la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, dunque l’ultima gara prima dei Mondiali di Are non avrà luogo: la prima manche era in programma alle ore 10.30 (la seconda alle 13.30) ma il maltempo non ha permesso di preparare la pista nel migliore dei modi e il regolare svolgimento dell’evento. Dunque stesso copione di ieri quando era stata cancellata la discesa libera, ovviamente le due gare dovranno essere recuperate: la FIS comunicherà le proprie decisioni in merito nei prossimi giorni.

Foto: Pier Colombo